Αναφορές για ένοπλο μασκοφόρο αναστάτωσαν εμπορικό κέντρο στο Λας Βέγκας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας στο εμπορικό κέντρο The Boulevard στο Λας Βέγκας, μετά τις αναφορές για έναν ένοπλο με καλυμμένο πρόσωπο.

Όπως μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας, έφτασε στην κατοχή της ένα βίντεο στο οποίο φαινόταν ο ένοπλος. Το εμπορικό κέντρο εκκενώθηκε και ξεκίνησαν έρευνες, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί ο ένοπλος. Δεν υπήρξαν πυροβολισμοί ούτε τραυματισμοί.

Ο διευθυντής του εμπορικού κέντρου δήλωσε πως όλα ξεκίνησαν από αναφορές πως ένας άνδρας, πιθανώς ένοπλος, εντοπίστηκε στον χώρο.

#BREAKING police on scene of Las Vegas mall. I just arrived— working to get more details. @KTNV pic.twitter.com/CUgdFbezay

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά και ασθενοφόρα. «Η αστυνομία έλαβε ένα τηλεφώνημα, έσπευσε στο εμπορικό κέντρο και εκκένωσε τον χώρο» δήλωσε ο διευθυντής. «Η αστυνομία δεν έχει εντοπίσει τον άνδρα και ρώτα ερευνούν για να διασφαλίσουν πως δεν κρύβεται κάπου μέσα». «Δεν εντοπίστηκε κανένας ένοπλος, δεν υπήρξαν πυροβολισμοί ούτε θύματα. Οι αστυνομικοί ερευνούν εξονυχιστικά το εμπορικό κέντρο, προληπτικά, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άλλο» ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λας Βέγκας.

BREAKING: Huge Metro situation at Boulevard Mall on Maryland Parkway. Dozens of units, County fire on scene. Armed officers at the Sears entrance. No details confirmed. @FOX5Vegas pic.twitter.com/CNfjZiog9J

— Kristen DeSilva (@kristendesilva) 18 May 2018