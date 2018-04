Νέο σχέδιο ψηφίσματος για τη Συρία στον ΟΗΕ από ΗΠΑ, Γαλλία και Βρετανία

Νέο σχέδιο ψηφίσματος για τη Συρία κατέθεσαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η Γαλλία, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλει, με φόντο τη στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη χώρα από τις τρεις χώρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για τιμωρία του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ για φερόμενες επιθέσεις σε πολίτες με χημικά όπλα στην πόλη Ντούμα, ενώ σε tweet του το απόγευμα έγραψε: «Αποστολή εξετελέσθη».

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 April 2018