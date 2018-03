Κανένας επιζών στα συντρίμια του τουρκικού αεροσκάφους στο Ιράν

Κανέναν επιζώντα δεν εντόπισαν τα σωστικά συνεργεία στα συντρίμμια του τουρκικού αεροσκάφους που συνετρίβη χθες Κυριακή στο νοτιοδυτικό Ιράν και το οποίο, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μετέφερε οκτώ γυναίκες που επέστρεφαν από το πάρτι που διοργάνωσε μία εξ αυτών πριν τον γάμο της.

«Στο αεροπλάνο επέβαιναν τρία μέλη του πληρώματος και 8 επιβάτες. Δύο από τους επιβάτες ήταν ισπανικής καταγωγής και οι υπόλοιποι Τούρκοι», διευκρίνισε σήμερα η Ιρανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σύμφωνα με δημοσίευμα του AFP, που αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το αεροπλάνο, ένα Bombardier CL60, μετέφερε την κόρη του Χουσεΐν Μπασαράν, ενός Τούρκου επιχειρηματία, και επτά φίλες της.

Το αεροπλάνο κατέπεσε στην επαρχία Τσαχαρμαχάλ και Μπαχτιαρί, ενώ είχε απογειωθεί από την πόλη Σαρτζάχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Η Μίνα Μπασαράν αρραβωνιάστηκε τον Οκτώβριο και είχε πάει στα Εμιράτα με τις φίλες της για να γιορτάσουν τον γάμο της που θα πραγματοποιούνταν τον επόμενο μήνα.

Μία ημέρα πριν την τραγωδία η Μίνα είχε αναρτήσει στον λογαριασμό της στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία εμφανιζόταν χαμογελαστή και περιστοιχισμένη από τις φίλες της. Όλες φορούσαν μπουρνούζια και γυαλιά ηλίου, ενώ η φωτογραφία φαίνεται να τραβήχτηκε στο ξενοδοχείο One and Only Royal Mirage του Ντουμπάι.

«Το αεροσκάφος εισήλθε στον εναέριο χώρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στις 16:59 (τοπική ώρα, 15:29 ώρα Ελλάδας) και συνετρίβη περίπου στις 18:09», ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

«Βάσει των συνομιλιών με το κέντρο ελέγχου, ο πιλότος είχε ζητήσει άδεια να πετάξει σε χαμηλότερο υψόμετρο εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος», πρόσθετε η ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι «το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από το ραντάρ όταν πετούσε σε υψόμετρο 32.000 ποδών ενώ έχανε ύψος και μειωνόταν η ταχύτητά του».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Isna, τα πτώματα των 11 επιβαινόντων έχουν εντοπιστεί στο σημείο της τραγωδίας. Από την πλευρά του το πρακτορείο Irna μετέδωσε ότι μια πρώτη ομάδα συγγενών των νεκρών έφτασε το πρωί στο Σαχρ-ε-Κοντ, συνοδευόμενη από Τούρκο διπλωμάτη. Εξάλλου τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους έχουν εντοπιστεί και θα παραδοθούν στις τουρκικές αρχές.