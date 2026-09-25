Ο σύγχρονος διαγωνισμός «Μις Υφήλιος» ξεκίνησε το 1952 στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια. Διοργανώθηκε από την εταιρεία Pacific Knitting Mills, κατασκευάστρια των μαγιό Catalina, και πρώτη νικήτρια ήταν η Άρμι Κουουσέλα από τη Φινλανδία. Ωστόσο, παραιτήθηκε σύντομα του προνομίου του τίτλου για να παντρευτεί. Οι παντρεμένες γυναίκες απαγορευόταν να συμμετέχουν στον διεθνή διαγωνισμό έως το 2022, οπότε και άλλαξαν οι κανόνες.

Σχεδόν 75 χρόνια μετά, ο θεσμός έχει γνωρίσει σημαντικές αλλαγές και πολλές αντιπαραθέσεις, από αλλαγές κανονισμών και αλλαγές ιδιοκτησίας έως ανακλήσεις τίτλων. Μεταξύ των διαγωνιζόμενων έχουν βρεθεί ονόματα όπως η Ολίβια Κούλπο, η Άλι Λάντρι, η Κένια Μουρ και η Γκαλ Γκαντότ. Το People παρουσιάζει μερικές από τις πιο αμφιλεγόμενες στιγμές του διαγωνισμού.

Η Μις ΗΠΑ που έχασε τον τίτλο, επειδή ήταν μητέρα

Το 1957, η Μαίρη Λεόνα Γκέιτζ κέρδισε τον τίτλο «Μις ΗΠΑ» και εκπροσώπησε τη χώρα στα «Μις Υφήλιος». Σύντομα αποκαλύφθηκε ότι ήταν παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών, ενώ είχε δηλώσει ψευδή ηλικία, λέγοντας ότι ήταν 21, ενώ ήταν 18. Έρευνα οδήγησε στην αφαίρεση του τίτλου της. Η αναπληρωματική, Σάρλοτ Σέφιλντ, πήρε τη θέση της «Μις ΗΠΑ», όμως ο διαγωνισμός «Μις Υφήλιος» είχε ήδη αρχίσει και η Γκέιτζ είχε ανακοινωθεί μεταξύ των 15 ημιφιναλίστ.

Οι καταγγελίες της Αλίσια Μασάδο

Η «Μις Υφήλιος 1996», Αλίσια Μασάδο, υποστήριξε στους New York Times ότι ο τότε ιδιοκτήτης του διαγωνισμού, Ντόναλντ Τραμπ, την πίεζε για το βάρος της. Μετά τη νίκη της ζήτησε χρόνο για να ξεκουραστεί, να γυμναστεί και να προσέξει τη διατροφή της. Όταν ζήτησε γιατρό, στάλθηκε σε γυμναστήριο στη Νέα Υόρκη, όπου την περίμεναν δημοσιογράφοι και ο ίδιος ο Τραμπ. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι την είχε πιέσει για να χάσει βάρος. Η Μασάδο έχει μιλήσει έκτοτε για σοβαρή διατροφική διαταραχή που, όπως είπε, προκλήθηκε από το περιστατικό.

Το λάθος του Στιβ Χάρβεϊ

Το 2015 ο παρουσιαστής, Στιβ Χάρβεϊ, ανακοίνωσε κατά λάθος ως νικήτρια τη Μις Κολομβία, Αριάδνα Γκουτιέρες, αντί για τη Μις Φιλιππίνες, Πία Αλόνσο Βούρτσμπαχ. Η στιγμή έγινε viral και ο Χάρβεϊ ζήτησε δημόσια συγγνώμη στις δύο διαγωνιζόμενες.

Η Άνι Τζακαπόνγκ Τζακρατζουτατίπ και το ρατσιστικό σχόλιο που της αποδόθηκε

Το 2024 ήρθε στο προσκήνιο παλιότερο βίντεο της συνιδιοκτήτριας του διαγωνισμού, Άνι Τζακαπόνγκ Τζακρατζουτατίπ, στο οποίο φερόταν να λέει ότι τρανς γυναίκες, παντρεμένες και διαζευγμένες «μπορούν να διαγωνιστούν, αλλά δεν μπορούν να κερδίσουν». Η ίδια απέρριψε τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι το βίντεο είχε υποστεί κακόβουλη επεξεργασία και είχε απομονωθεί από το υπόλοιπο.

Η αποχώρηση διαγωνιζόμενων

Στις 4 Νοεμβρίου, διαγωνιζόμενες αποχώρησαν από εκδήλωση στην Ταϊλάνδη μετά από έντονη αντιπαράθεση του στελέχους, Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ, με τη Μις Μεξικό, Φάτιμα Μπος. Ο Ιτσαραγκρισίλ την επέκρινε για φωτογράφιση, εκείνη αρνήθηκε και τελικά έφυγε, ακολουθούμενη από άλλες διαγωνιζόμενες. Η Μπος δήλωσε ότι ο διευθυντής δεν τη σεβόταν και την αποκάλεσε «χαζή». Εκείνος ζήτησε συγγνώμη.

Η αγωγή της Γκαμπριέλ Χένρι

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, η πρώην «Μις Υφήλιος Τζαμάικα 2025», Γκαμπριέλ Χένρι, κατέθεσε αγωγή κατά της διοργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι αμέλεια και μη ασφαλείς συνθήκες προκάλεσαν τον τραυματισμό της. Σύμφωνα με την αγωγή, στις 19 Νοεμβρίου 2025 έπεσε περίπου 1,5 μέτρο από τη σκηνή, μέσα από ένα ακάλυπτο άνοιγμα με φωτιστικό εξοπλισμό και μπετόν. Υποστήριξε, επίσης, ότι ο έντονος φωτισμός περιόρισε την ορατότητά της. Η διοργάνωση απάντησε ότι δεν είχε λάβει την αγωγή και δεν μπορούσε να σχολιάσει τους ισχυρισμούς.