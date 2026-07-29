Σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις από το γενικό γραμματέα του ΟΗΕ για το αποτέλεσμα των επαφών που είχε χτες με τον πρόεδρο της Κύπρου και τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Ο Αντόνιο Γκουτιέρες δήλωσε ότι έχει καλές προθέσεις και η αλήθεια είναι ότι η παρουσία του στο νησί ήταν σημαντική.

Όμως 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και την αδιαλλαξία της Άγκυρας, οι καλές προθέσεις δεν αρκούν.

Ο πρόεδρος της Κύπρου όταν ρωτήθηκε αν η συζήτηση στο δείπνο ήταν τόσο καλή όσο και η πρωινή του συζήτηση με τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο Προεδρικό Μέγαρο, είπε ότι «ήταν μια συζήτηση που κάλυψε όλα τα θέματα, ουσία, μεθοδολογία, συγκλίσεις, διευρυμένη, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όλα αυτά. Θα συνεχιστεί η συζήτηση αύριο το πρωί και ευελπιστούμε να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν μια καλή, ανοικτή, ειλικρινής συζήτηση. Θέλω για ακόμη μια φορά να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας, το επανέλαβε και απόψε, είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Και τα συζητήσαμε όλα, σας είπα συγκεκριμένα και ποιες πτυχές, και αύριο θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση».

Όταν ρωτήθηκε όμως αν με την αναφορά του σε ειλικρινή συζήτηση, αυτό σημαίνει ότι εκφράστηκαν ξανά οι διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών και ότι η όλη συζήτηση δίνει μια εικόνα ως προς το τι να αναμένουμε να ανακοινωθεί από τον Αντόνιο Γκουτιέρες, ο πρόεδρος της Κύπρου είπε ότι «υπήρξαν και θέματα όπου υπήρξε διαφορετική προσέγγιση, δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό, αλλά έγινε μια ειλικρινής συζήτηση με επιχειρήματα, αντεπιχειρήματα, και, επαναλαμβάνω, ήταν σημαντικό το γεγονός ότι κάλυψε την ουσία, τις συγκλίσεις, τη μεθοδολογία, τη διευρυμένη, Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και έχει καλύψει όλα τα θέματα, ήταν μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης, η οποία ήταν και στοχευμένη την ίδια στιγμή, γιατί θέλουμε να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις από τον Γενικό Γραμματέα».

Ο Γκουτιέρες θεωρεί ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η δυναμική που έχει αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες, ώστε ο επόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ να παραλάβει μια διαδικασία με ουσιαστική πρόοδο.

Άλλωστε ήταν ο ίδιος που το 2017 κατέγραψε και συνόψισε την ουσία της διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο των έξι σημείων και, ως εκ τούτου, διαθέτει την απαραίτητη γνώση και συνέχεια ώστε να επιχειρήσει να οδηγήσει τη διαδικασία στο επόμενο στάδιο. Όπως εκτιμούν κυπριακές πηγές εάν επιτευχθεί πρόοδος πάνω σε αυτή τη βάση, θα είναι δύσκολο για οποιονδήποτε διάδοχό του να εγκαταλείψει μια διαδικασία που θα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η συγκυρία πάντως είναι ευνοϊκή, με τον αναβαθμισμένο ρόλο που διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και με τη στάση που τηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμίζουμε την επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν πρόσφατα στο νησί και την αναβαθισμένη αμυντική συνεργασία. Οι σημερινές ανακοινώσεις πάντως θεωρούνται ότι είναι σημαντικές κυρίως για το αν και πότε θα γίνει διευρυμένη διάσκεψη ενδεχομένως και εντός του Αυγούστου.

Κοινό μήνυμα υπέρ της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό απηύθυναν 108 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, πολιτικά κόμματα και άλλοι φορείς από τις δύο κοινότητες.

Στην ανακοίνωσή τους καλωσορίζουν τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και εκφράζουν την εκτίμησή τους για τις συνεχείς προσπάθειές του με στόχο την υπέρβαση του αδιεξόδου που επικρατεί στη διαπραγματευτική διαδικασία για το Κυπριακό από το 2017.

Όπως ανέφεραν ο κ. Γκουτιέρες έχει όλα αυτά τα χρόνια επικεντρωθεί στην προώθηση των συμφερόντων του κυπριακού λαού στο σύνολό του, ενώ επισημαίνουν ότι η νέα πρωτοβουλία του πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα ρευστό και ασταθές διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον.