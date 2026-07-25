Περίπου 100 υποστηρικτές του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή στην πλατεία Μπολίβαρ, στο κέντρο του Καράκας, όπου έκαψαν μία αμερικανική και μία ισραηλινή σημαία, φωνάζοντας συνθήματα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρισκόταν στο σημείο, οι διαδηλωτές εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς την κυβέρνηση Μαδούρο και διαμαρτυρήθηκαν για την αμερικανική πολιτική, σε μια κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε στην καρδιά της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας.

Οι διαδηλωτές ποδοπάτησαν επίσης φωτογραφίες του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Γκρίνγκος, γυρίστε σπίτι» και «αυτή δεν είναι βοήθεια, είναι κατοχή» – μια αναφορά στη βοήθεια της Ουάσινγκτον στο Καράκας μετά τους σεισμούς που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου και στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 5.546 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας η οποία οδήγησε στην αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ διατείνεται συχνά πως ελέγχει τη Βενεζουέλα και την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες.