Μια υπόθεση που προκαλεί απόλυτο αποτροπιασμό και παγκόσμιο σοκ έφτασε στο τέλος της, καθώς το δικαστήριο για τον φρικτό θάνατο του μικρού Πρέστον στη Βρετανία επέβαλε την ποινή των ισοβίων χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης στον 37χρονο πρώην εκπαιδευτικό Τζέιμι Βάρλεϊ.



Ο άνδρας κρίθηκε ένοχος για τη στυγερή δολοφονία και τη συστηματική σεξουαλική κακοποίηση του μόλις 13 μηνών Πρέστον Ντέιβι, τον οποίο είχε υιοθετήσει μαζί με τον 32χρονο σύντροφό του, Τζον ΜακΓκάουαν-Φαζάκερλι.

Ο τελευταίος, που κρίθηκε συνεργός στη φρίκη, καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξη.

Η ακροαματική διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Η φυσική μητέρα του άτυχου βρέφους, Σάρα Ντέιβι, ξέσπασε σε λυγμούς μέσα στην αίθουσα, κοιτάζοντας κατάματα τους δύο άνδρες που παρέμεναν ανέκφραστοι.



«Δεν πρόκειται να σας συγχωρήσω ποτέ», ούρλιαξε, περιγράφοντας πώς ο κόσμος της καταστράφηκε όταν έμαθε για τον τραγικό χαμό του παιδιού της, το οποίο της είχε αφαιρεθεί από την πρόνοια λίγες ημέρες μετά τη γέννησή του και είχε δοθεί στο ζευγάρι για υιοθεσία.



Οι εισαγγελικές αρχές έκαναν λόγο για μία από τις πιο ειδεχθείς και αποτρόπαιες υποθέσεις παιδικής κακοποίησης που έχουν αντιμετωπίσει ποτέ. Ο δικαστής Μάρκ Τέρνερ ήταν καταπέλτης στην απόφασή του, τονίζοντας ότι ο μικρός Πρέστον βίωνε έναν καθημερινό, ασταμάτητο εφιάλτη σωματικής και ψυχολογικής βίας μέσα στο σπίτι του ζευγαριού στο Μπλάκπουλ, ο οποίος κατέληξε στον θάνατό του κατά τη διάρκεια μιας άγριας σεξουαλικής επίθεσης από τον Βάρλεϊ.

Η σπάνια ποινή της διά βίου κάθειρξης χωρίς καμία πιθανότητα αποφυλάκισης αντικατοπτρίζει το μέγεθος του εγκλήματος που συγκλόνισε τη χώρα, σύμφωνα με την Daily Mail.



Σκληρό βίντεο δείχνει τον πατέρα να κρατά εσκεμμένα ξύπνιο τον Πρέστον Ντέιβι: