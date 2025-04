Ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν Αταουλάχ Ταράρ υποστήριξε το βράδυ της Τρίτης μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X ότι η Ινδία σκοπεύει να εξαπολύσει στρατιωτικό χτύπημα κατά της χώρας του τις επόμενες 24 έως 36 ώρες.

«Το Πακιστάν έχει αξιόπιστες πληροφορίες ότι η Ινδία σκοπεύει να εξαπολύσει στρατιωτικό πλήγμα εντός των επόμενων 24 έως 36 ωρών χρησιμοποιώντας το περιστατικό του Παχαλγκάμ ως ψευδές πρόσχημα», έγραψε ο Ταράρ, αναφερόμενος στην επίθεση κατά την οποία σκοτώθηκαν 26 τουρίστες στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ από ένοπλους μαχητές.

Pakistan has credible intelligence that India intends to launch a military strike within the next 24 to 36 hours using the Pahalgam incident as a false pretext. Any act of aggression will be met with a decisive response. India will be fully responsible for any serious…