Η δίκη της Erin Patterson, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία των συγγενών της σε μεσημεριανό γεύμα που περιείχε δηλητηριώδη μανιτάρια, ξεκίνησε σε δικαστήριο της Βικτώριας.

Η 50χρονη Patterson αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για ανθρωποκτονία και μία κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σχετικά με ένα γεύμα μοσχαρίσιου wellington που σέρβιρε στο σπίτι της στο South Gippsland το 2023.

Η 15μελής επιτροπή για τη δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο σχηματίστηκε την Τρίτη.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Patterson έχει δηλώσει αθώα για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας ή της απόπειρας ανθρωποκτονίας των συγγενών του εν διαστάσει συζύγου της, Simon Patterson.

Κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του Simon, Don και Gail Patterson, της θείας του, Heather Wilkinson, καθώς και για την απόπειρα δολοφονίας του Ian Wilkinson, συζύγου της Heather και θείου του Simon.

Erin Patterson, the woman accused of murdering her former in-laws with a mushroom meal, will face a Supreme Court trial near her home in regional Victoria starting April 28, 2025. pic.twitter.com/qxF8JQkqWc