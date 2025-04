«Η Ρωσία εξαπέλυσε 96 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και τρεις πυραύλους στη διάρκεια επιθέσεων την περασμένη νύχτα με στόχο την Ουκρανία, προκαλώντας ζημιές στις περιφέρειες του Χαρκόβου, του Ντνιπροπετρόφκ και του Τσερκάσι», ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 42 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλαξαν την πορεία άλλων 47 κάνοντας χρήση μέσων ηλεκτρονικού πολέμου, πρόσθεσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία σε ανάρτησή της στο Telegram.

Δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τους πυραύλους.

Σημειώνεται ότι η ουκρανική πολεμική αεροπορία κήρυξε συναγερμό νωρίτερα για ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα Κίεβο και όλο το ανατολικό τμήμα της χώρας, αφού εξέπνευσε η μονοήμερη πασχαλινή κατάπαυση του πυρός που κήρυξε ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ισχυρές εκρήξεις συντάραξαν την πόλη Μικολάιφ», ανακοίνωσε ο δήμαρχός της.

Άλλες αναφορές κάνουν λόγο για επιθέσεις με drone «Geranium». Από το βράδυ έχουν καταγραφεί εκρήξεις στις περιοχές Τσερκάσι, Ντνεπροπετρόφσκ, Πολτάβα, Οδησσό, Κίεβο, Χάρκοβο και Σούμι.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέγραψαν 2.935 παραβιάσεις της πασχαλινής κατάπαυσης του πυρός που διατάχτηκε από τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατήγγειλε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η φύση των ενεργειών της Ουκρανίας θα παραμείνει συμμετρική: η κατάπαυση του πυρός θα απαντάται με κατάπαυση, και τα ρωσικά πλήγματα θα απαντώνται με δικά μας, στο πλαίσιο της άμυνας. Οι πράξεις πάντα λένε περισσότερα από τα λόγια», αναφέρει ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

