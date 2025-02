Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε σήμερα τη βόρεια Ινδονησία, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS). Ωστόσο, οι τοπικές αρχές δεν ανέφεραν θύματα ή σημαντικές ζημιές.

Ο σεισμός καταγράφτηκε στις 06:55 (τοπική ώρα· 00:05 ώρα Ελλάδας), στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της νήσου της Κελέβης (γνωστής επίσης με την ονομασία Σουλαουέσι), σύμφωνα με το USGS.

A magnitude 9 earthquake is already world-changing.



The two biggest quakes this century—2004 in Indonesia and 2011 in Japan—were both over 9.0. Each one altered the rotation of the Earth, shortening our day by tiny but measurable fractions of a second. pic.twitter.com/KeiveEaBRE