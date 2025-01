Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει τον νεκρό ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, να περιφέρεται στα συντρίμμια της Γάζας ντυμένος ως ηλικιωμένος.

Το βίντεο είναι απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ «What is Hidden is Greater» που μεταδόθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι του Κατάρ, Al Jazeera.

Στα πλάνα διακρίνεται ο Σινουάρ να είναι ντυμένος με μια κουβέρτα και να καμπουριάζει για να παραπέμπει σε ηλικιωμένο, ενώ κινείται στα ερείπια της Γάζας, συνοδευόμενος από μαχητές.

Μάλιστα, κάποια στιγμή που βρίσκει καταφύγιο, κοντοστέκεται, βγάζει την κουβέρτα και απευθύνει λόγο για να τονώσει το φρόνημα των μελών της οργάνωσης.

Δείτε το βίντεο:

New Al-Jazeera documentary shows their “journalists” accompanying Sinwar and other H×mas terrorists, during and after the October 7 massacre.



Al-Jazeera should be banned everywhere, just like it is banned in UAE, Bahrain, Saudi Arabia, Egypt, and Israel.pic.twitter.com/zzDZ7fQZmn