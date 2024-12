Η μη κυβερνητική οργάνωση Hostage Aid Worldwide γνωστοποίησε σήμερα, Τρίτη 24/12 πως διαθέτει στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι ο αμερικανός δημοσιογράφος Όστιν Τάις, που εξαφανίσθηκε στη Συρία το 2012, είναι ζωντανός.

«Διαθέτουμε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο Όστιν ήταν εν ζωή μέχρι τον Ιανουάριο 2024 και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε τον Αύγουστο ότι βρισκόταν εν ζωή και είμαστε βέβαιοι ότι σήμερα είναι εν ζωή» επεσήμανε ο Νιζάρ Ζάκα πρόεδρος της ΜΚΟ που συνεργάζεται με τις οικογένειες για την απελευθέρωση των απαχθέντων.

‼️Happening now: Hostage Aid Worldwide holds a press conference in Damascus to highligh the latest developments & updates regarding the case of Austin Tice & other missing foreigners in Syria.

