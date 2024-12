Τουλάχιστον 73 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 550 τραυματίστηκαν από το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα Σίντο στη Μοζαμβίκη, ανακοίνωσε σήμερα το κρατικό ινστιτούτο αντιμετώπισης κινδύνων και καταστροφών σε αυτή τη χώρα της νοτιοαφρικανικής χώρας, σε νεότερο απολογισμό της φυσικής καταστροφής.

Ο αριθμός των θυμάτων από τον κυκλώνα στη Μοζαμβίκη, που έπληξε την αφρικανική ήπειρο την Κυριακή μετά το καταστροφικό πέρασμα από το μικρό γαλλικό νησί της Μαγιότ στον Ινδικό Ωκεανό, αυξήθηκε κατά σχεδόν 30 θανάτους μέσα μια μέρα.

Παράλληλα σχεδόν 40.000 σπίτια έχουν καταστραφεί στη χώρα, μια από τις φτωχότερες στον πλανήτη, σύμφωνα με το κρατικό ινστιτούτο.

Ο Σίντο, με ανέμους 260 χλμ/ώρα και βροχόπτωση 250 χιλιοστόμετρων σε 24 ώρες, χτύπησε το βόρειο τμήμα της Μοζαμβίκης, που πλήττεται συχνά από κυκλώνες.

Σχεδόν 330.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από αυτή τη φυσική καταστροφή, κυρίως στην επαρχία Κάπο Ντελγάδο, στα βόρεια, όπου σκοτώθηκαν 66 άνθρωποι.

Αν και η ένταση του κυκλώνα μειώθηκε καθώς κατευθυνόταν στην ενδοχώρα, συνέχισε από τη Δευτέρα την πορεία του 500 χιλιόμετρα μακρύτερα προς το Μαλάουι, όπου οι αρχές κατέγραψαν 13 θανάτους που συνδέονται με τον κυκλώνα.

Αν οι προσωρινοί απολογισμοί θυμάτων παραμείνουν χαμηλότεροι από τους «εκατοντάδες» θανάτους που φοβάται το Παρίσι στη Μαγιότ, η Unicef έχει διατυπώσει φόβους για «εξάπλωση ασθενειών όπως χολέρα, ελονοσία και η διάρροια μέσω του νερού» που είναι «ιδιαίτερα επικίνδυνες για παιδιά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γκάι Τέιλορ, ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ στη Μοζαμβίκη.

