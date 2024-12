Ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Πορτ Βίλα του Βανουάτου, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ.

Η δόνηση καταγράφηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων (6,21 μίλια), σύμφωνα με την αναφορά του USGS.

🚨#BREAKING : Massive Earthquake



A 7.4 magnitude earthquake has struck 54 km W of Port-Vila, Vanuatu. 🌍

•Time: Dec 17, 1:47 UTC

•Depth: 10 km



Tsunami threat being assessed. Stay alert and stay safe ‼️#Earthquake #Vanuatu #BreakingNews #TsunamiAlert pic.twitter.com/RsRo0R4Gym