Ένα από τα πιο μυστηριώδη και ανεξιχνίαστα γεγονότα της ιστορίας, η εξαφάνιση των πριγκίπων στον πύργο, ίσως βρίσκεται πιο κοντά στη λύση του. Οι αδελφοί Έντουαρντ Ε’ και Ρίτσαρντ του Γιορκ, ηλικίας 12 και 9 ετών, αντίστοιχα, εξαφανίστηκαν το 1483, ενώ οι υποψίες για τη δολοφονία τους βαρύνουν εδώ και αιώνες τον θείο τους, Ριχάρδο Γ’.

Μια νέα ανακάλυψη που παρουσιάζεται στο ντοκιμαντέρ «The Princes in the Tower: A Damning Discovery» από το Channel 5, ενισχύει τη θεωρία ότι τα δύο αγόρια δολοφονήθηκαν κρυφά.

Σύμφωνα με την Daily Mail το έγγραφο που αποκαλύπτεται για πρώτη φορά είναι η διαθήκη της Lady Margaret Capell, η οποία αναφέρει ένα πολύτιμο αντικείμενο που ανήκε στον νεαρό Έντουαρντ. Στη διαθήκη της, που χρονολογείται από το 1522, η Lady Margaret κληροδοτεί στον γιο της την αλυσίδα αξιώματος του Έντουαρντ Ε’.

Η Lady Margaret ήταν χήρα του Sir William Capell, δύο φορές δημάρχου του Λονδίνου. Παρόλο που παραμένει άγνωστο πώς η αλυσίδα βρέθηκε στην κατοχή της, η σύνδεσή της με τον Sir James Tyrell, φερόμενο ως εκτελεστή των πριγκίπων, είναι αξιοσημείωτη.

Ο ρόλος του Sir James Tyrell

Σύμφωνα με τον Sir Thomas More, λόρδο καγκελάριο του Ερρίκου Η’, ο Tyrell ήταν το πρόσωπο που οργάνωσε τη δολοφονία των πριγκίπων. Στο βιβλίο του The History of King Richard III, o More περιγράφει πώς ο Tyrell ανέθεσε στους Miles Forest και John Dighton να στραγγαλίσουν τα παιδιά στα κρεβάτια τους.

Ο καθηγητής Tim Thornton, που ανακάλυψε τη διαθήκη στα εθνικά αρχεία, δήλωσε:

«Μετά από αιώνες εικασιών, μπορούμε να συνδέσουμε τον Tyrell με την αλυσίδα του νεαρού βασιλιά, επιβεβαιώνοντας ότι ο More είχε πρόσβαση σε πληροφορίες από άτομα που ήταν αναμεμιγμένα στην υπόθεση».

Το ιστορικό πλαίσιο

Ο Έντουαρντ Ε’ και ο Ρίτσαρντ ήταν γιοι του βασιλιά Έντουαρντ Δ’. Μετά τον θάνατο του πατέρα τους, ο θείος τους, Ριχάρδος Γ’, ανέλαβε την εξουσία, δηλώνοντάς τους νόθους. Οι πρίγκιπες μεταφέρθηκαν στον Πύργο του Λονδίνου και χάθηκαν από τα ιστορικά αρχεία.

Η βασιλεία του Ριχάρδου Γ’ έληξε το 1485, όταν σκοτώθηκε στη Μάχη του Μπόσγουορθ.

Η αντίδραση των ιστορικών

Η ιστορικός Tracy Borman χαρακτήρισε την ανακάλυψη «εξαιρετικά συναρπαστική» και ως «καταπέλτη» που ενισχύει την εκδοχή της δολοφονίας. Η Borman, επικεφαλής επιμελήτρια των Historic Royal Palaces, δήλωσε:

«Η μοίρα των πριγκίπων είναι ένα από τα πιο γοητευτικά μυστήρια της ιστορίας του Πύργου του Λονδίνου. Η ανακάλυψη αυτή ήταν ένα ρίγος».

Ωστόσο, η νέα ανακάλυψη είναι πιθανό να προκαλέσει αντιδράσεις, ειδικά από υποστηρικτές του Ριχάρδου Γ’.