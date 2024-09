Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η πολύμηνη πίεση του προέδρου, Τζο Μπάιντεν, για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων αποκτά μια άλλη διάσταση, καθώς την Κυριακή οι ισραηλινές δυνάμεις ανέσυραν τα πτώματα έξι ομήρων, συμπεριλαμβανομένου του Ισραηλινομερικανού Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν.

Σύμφωνα με την Washington Post, oι Ηνωμένες Πολιτείες συνομιλούν με την Αίγυπτο και το Κατάρ για το περίγραμμα μιας τελικής συμφωνίας «take it or leave it» που σκοπεύουν να παρουσιάσουν στα εμπλεκόμενα μέρη τις επόμενες εβδομάδες. Πρόκειται για μια συμφωνία που, εάν οι δύο πλευρές δεν την αποδεχτούν, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει το τέλος των διαπραγματεύσεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, σύμφωνα με υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος, το οποίο μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι αξιωματούχοι του Μπάιντεν δήλωσαν ότι δεν είναι σαφές εάν η ανακάλυψη των έξι ομήρων θα καθιστούσε περισσότερο ή λιγότερο πιθανό ότι το Ισραήλ και η Χαμάς θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία τις επόμενες εβδομάδες.

«Δεν μπορείτε να συνεχίσετε να το διαπραγματεύεστε αυτό. Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει κάποια στιγμή», είπε ο ανώτερος αξιωματούχος, ο οποίος συμπλήρωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αίγυπτος και το Κατάρ εργάζονταν για την τελική πρόταση, πριν βρεθούν νεκροί οι έξι όμηροι σε μια σήραγγα κάτω από την πόλη Ράφα στη νότια Γάζα.

«Αποτρέπει τη συμφωνία; Όχι. Αν μη τι άλλο, θα πρέπει να προσθέσει ειδικό βάρος σε αυτή τη φάση», ανέφερε.

Οι Ισραηλινές δυνάμεις δήλωσαν ότι οι έξι όμηροι σκοτώθηκαν από τους απαγωγείς τους «λίγο πριν ανακαλυφθούν». Ο ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παρόμοια εκτίμηση, πιστεύοντας ότι και οι έξι όμηροι πυροβολήθηκαν στο κεφάλι και εκτελέστηκαν λίγο πριν ανακαλυφθούν τα σώματά τους.

Ο Μπάιντεν και οι κορυφαίοι βοηθοί του έχουν περάσει αρκετούς μήνες προσπαθώντας να φέρουν το Ισραήλ και τη Χαμάς σε μια συμφωνία που θα προέβλεπε την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ζωντανών ομήρων με αντάλλαγμα παλαιστίνιους αιχμαλώτους και μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, που ήλπιζαν ότι θα έθετε τις βάσεις για οριστικό τέλος του πολέμου. Ο διευθυντής της CIA, William J. Burns, ο υπουργός Εξωτερικών, Antony Blinken, και ο συντονιστής του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή, Brett McGurk, είναι μεταξύ εκείνων που έχουν ταξιδέψει στην περιοχή πολλές φορές και συνεργάστηκαν με τους διαπραγματευτές του Κατάρ και της Αιγύπτου, για να προσπαθήσουν να βρουν μια συμφωνία.

Μέσα στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αντιμετωπίζει οργή και αυξημένες πιέσεις από τις οικογένειες των ομήρων, που απαιτούν να απευθυνθεί στο έθνος. Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές συμμετείχαν σε πανεθνικές διαδηλώσεις την Κυριακή το βράδυ και το μεγαλύτερο εργατικό σωματείο του Ισραήλ κάλεσε σε γενική απεργία τη Δευτέρα, απειλώντας να κλείσει τη χώρα μέχρι να συμφωνήσει ο Νετανιάχου σε συμφωνία με τη Χαμάς για την επιστροφή των υπόλοιπων αιχμαλώτων.

Οι οικογένειες των ομήρων κατηγορούν επί μήνες τον Νετανιάχου ότι δίνει προτεραιότητα στη δική του πολιτική επιβίωση και τη νίκη κατά της Χαμάς, αντί για μια συμφωνία που θα έφερνε τους αγαπημένους τους στο σπίτι.

Η ισραηλινή πρεσβεία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο την Κυριακή.

Ο Ντένις Ρος, πρώην απεσταλμένος των ΗΠΑ στο Ισραήλ, είπε ότι ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Γεχίγια Σινγουάρ, είναι απίθανο να αλλάξει τη θέση του επειδή κανείς δεν μπορεί να του ασκήσει πίεση, αλλά ότι μένει να δούμε αν η πίεση στο εσωτερικό του Ισραήλ θα μπορούσε να αναγκάσει τον Νετανιάχου να εμπλακεί πιο σοβαρά στις διαπραγματεύσεις.

«Προς το παρόν, ο Σινγουάρ θα περιμένει να δει εάν η γενική απεργία στο Ισραήλ θα οδηγήσει σε χαλάρωση της στάσης του πρωθυπουργού Νετανιάχου», είπε ο Ρος σε συνέντευξή του. «Η απεργία, η πιθανή μαζική διαμαρτυρία, γίνεται για την υποστήριξη των οικογενειών των ομήρων και της άποψής τους ότι η στρατηγική του Νετανιάχου τόσο στις διαπραγματεύσεις, όσο και στην αύξηση της πίεσης του Ισραηλινού Στρατού στη Χαμάς απέτυχε».

Η Χαμάς, σε ανακοίνωσή της, κατηγόρησε τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς για τους θανάτους, προσθέτοντας ότι «αν ο πρόεδρος Μπάιντεν ανησυχεί για τις ζωές τους, πρέπει να σταματήσει να υποστηρίζει τον εχθρό με χρήματα και όπλα και να πιέσει την κατοχή να τερματίσει αμέσως την επιθετικότητά της».

Ο πόλεμος Ισραήλ-Γάζας έχει δημιουργήσει βαθιές διαιρέσεις μεταξύ των Δημοκρατικών και σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, όταν οι μαχητές σκότωσαν περίπου 1.200 ανθρώπους και πήραν περίπου 250 ομήρους. Η στρατιωτική εκστρατεία αντιποίνων του Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 40.000 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο δεν κάνει διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών, αλλά λέει ότι η πλειονότητα των νεκρών είναι γυναίκες και παιδιά.

Την περασμένη εβδομάδα, αμερικανοί αξιωματούχοι διαπραγματεύονταν ορισμένες από τις τελευταίες λεπτομέρειες μιας «πρότασης γεφύρωσης» που υπέβαλαν σε Ισραήλ και Χαμάς, για να προσπαθήσουν να εξαλείψουν τις διαφορές που είχαν απομείνει.

Οι συζητήσεις την περασμένη εβδομάδα επικεντρώθηκαν κυρίως στο ποιοι όμηροι θα ανταλλάσσονταν με συγκεκριμένους παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούνται στο Ισραήλ, ορισμένοι από τους οποίους κρατήθηκαν χωρίς δίκη, σύμφωνα με έναν από τους ανώτερους αξιωματούχους.

Η πρώτη φάση των ομήρων περιλαμβάνει γυναίκες, ηλικιωμένους και άρρωστους και τραυματίες, μεταξύ τους και ο Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, 23 ετών Αμερικανοϊσραηλινός, οι γονείς του οποίου μίλησαν στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών τον περασμένο μήνα. Το αριστερό χέρι του Γκόλντμπεργκ-Πόλιν ανατινάχθηκε από μια χειροβομβίδα κατά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Δύο ισραηλινές γυναίκες, η Carmel Gat και η Eden Yerushalmi, οι σοροί των οποίων ανασύρθηκαν από το IDF το Σάββατο, ήταν επίσης στη λίστα εκείνων που θα είχαν απελευθερωθεί στην πρώτη φάση, όπως δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος.

Αυτές οι διαπραγματεύσεις έχουν αποκτήσει πρόσθετη πολυπλοκότητα τώρα που οι έξι όμηροι επιβεβαιώθηκε ότι είναι νεκροί, όπως δήλωσαν οι δύο ανώτεροι διοικητικοί αξιωματούχοι. Οι επίπονες συζητήσεις σχετικά με το ποιες όμηροι θα απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα για συγκεκριμένους παλαιστίνιους κρατούμενους πρέπει τώρα να επαναδιαπραγματευθούν. Ορισμένοι ειδικοί στη Μέση Ανατολή είπαν ότι όσο λιγότεροι είναι οι ζωντανοί όμηροι, τόσο λιγότερη πίεση θα ασκηθεί στον Νετανιάχου να καταλήξει σε συμφωνία. Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι ο αριθμός των ζωντανών ομήρων μπορεί να είναι μόνο δεκάδες.

Ο ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος είπε ότι η απόφαση της Χαμάς να εκτελέσει τους ομήρους την ώρα των διαπραγματεύσεων «θέτει υπό αμφισβήτηση» τη σοβαρότητα της Χαμάς στις συνομιλίες. «Η Χαμάς έχει αποδειχθεί πεισματάρα σε διάφορα σημεία των συνομιλιών, ακόμα και όταν ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν κάνει παραχωρήσεις», είπε ο αξιωματούχος.

«Πέρα από τη ρητορική, ο Νετανιάχου δεν έδωσε ποτέ προτεραιότητα στην απελευθέρωση των ομήρων. Προς το παρόν, θα βρίσκεται υπό πολύ μεγαλύτερη εσωτερική πίεση να αποδεχθεί μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα σώσει τους εναπομείναντες ομήρους», δήλωσε ο Frank Lowenstein, πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Και αν περιμένει, με την πάροδο του χρόνου, λιγότεροι ζωντανοί όμηροι, θα μπορούσαν να σημαίνουν λιγότερους παλαιστίνιους κρατούμενους για απελευθέρωση, κάτι που θεωρεί ως πιο ευνοϊκή διαπραγματευτική θέση», είπε.

Τόσο ο Νετανιάχου όσο και η Χαμάς, ιδιαίτερα ο Σινγουάρ, επιμένουν πεισματικά σε διάφορα σημεία για την επίτευξη συμφωνίας. Ο Νετανιάχου έχει δεχθεί έντονες επικρίσεις από το ισραηλινό κατεστημένο ασφαλείας, τους εγχώριους πολιτικούς αντιπάλους και τις οικογένειες ομήρων για καθυστέρηση της σύναψης μιας συμφωνίας επιμένοντας τους τελευταίους μήνες σε νέες απαιτήσεις, όπως η αόριστη ισραηλινή στρατιωτική παρουσία στους διαδρόμους Philadelphi και Netzarim, δύο στρατηγικά σημεία που σηματοδοτούν τη συνοριακή περιοχή μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας και ενός δρόμου μήκους τεσσάρων μιλίων, ακριβώς νότια της πόλης της Γάζας που εκτείνεται από τα ανατολικά προς τα δυτικά, αντίστοιχα.

«Οι αξιωματούχοι θα “βάλουν φωτιά” στα τηλέφωνα μέσα στις επόμενες 48 ώρες για να δουν αν μπορεί να επιτευχθεί ακόμη συμφωνία», δήλωσε ένας δεύτερος ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Τις ώρες μετά την ανακάλυψη του Σαββατοκύριακου, ο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις αποφάσισαν να μην πιέσουν δημόσια τον Νετανιάχου για μια συμφωνία, επιλέγοντας αντ’ αυτού να καταδικάσουν ανεπιφύλακτα τη Χαμάς για την αφαίρεση των ζωών των ομήρων, ακόμα και όταν οι Ισραηλινοί επικρίνουν σκληρά τον Νετανιάχου. Σε δηλώσεις που κυκλοφόρησαν αργά το Σάββατο, τόσο ο Μπάιντεν όσο και ο Χάρις κατηγόρησαν κατηγορηματικά τη Χαμάς χωρίς να αναφέρουν τον Νετανιάχου.

Ο Einav Zangauker, του οποίου ο γιος Matan πιστεύεται ότι κρατείται από τη Χαμάς στη Γάζα, επέκρινε τον Νετανιάχου, λέγοντας ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός «αποφάσισε να τους θάψει στα ερείπια της πολιτικής του… Τα χέρια του είναι καλυμμένα με το αίμα των ομήρων που δολοφονούνται στην αιχμαλωσία».

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Yoav Gallant, ο οποίος έχει αναδειχθεί ως ένας από τους πιο σκληρούς επικριτές του Νετανιάχου, έχει επίσης υποβαθμίσει τα οφέλη από τη συνέχιση του πολέμου και τη διαπραγμάτευση για καλύτερους όρους συμφωνίας έναντι της εξασφάλισης της απελευθέρωσης των ομήρων.

Αμερικανοεβραϊκές ομάδες έχουν αντιμετωπίσει την οργή κατά του Νετανιάχου, αλλά μέχρι στιγμής δεν είναι πρόθυμες να τον αμφισβητήσουν δημόσια, ακόμη κι όταν τον βλέπουν να σαμποτάρει μυριάδες προσπάθειες των ΗΠΑ για μια συμφωνία, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει τις εσωτερικές συζητήσεις μεταξύ πολλών μεγάλων οργανώσεων.

Επιφανείς Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι χρησιμοποίησαν την είδηση ​​της δολοφονίας των έξι ομήρων για να ενισχύσουν τα επιχειρήματα που προβάλλουν εδώ και μήνες. Οι Ρεπουμπλικάνοι υποστήριξαν ότι η ανακάλυψη των σορών υπογράμμισε γιατί πρέπει να επιτραπεί στο Ισραήλ να συνεχίσει τη στρατιωτική του εκστρατεία για την καταστροφή της Χαμάς, μια προσπάθεια που έχει αποδεκατίσει τη Γάζα, με ορισμένους μάλιστα να καλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να βομβαρδίσουν κοιτάσματα πετρελαίου στο Ιράν.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν και το Ισραήλ «θα πρέπει να θέσουν το Ιράν υπεύθυνο για την τύχη των εναπομεινάντων ομήρων και να βάλουν στον κατάλογο στόχων τα διυλιστήρια πετρελαίου στο Ιράν, εάν οι όμηροι δεν απελευθερωθούν», δήλωσε ο γερουσιαστής, Lindsey Graham.

Ο πρώην πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, άδραξε την ευκαιρία για να επικρίνει τον Μπάιντεν και τη Χάρις για την αποτυχία τους να καταλήξουν σε συμφωνία. Ο Τραμπ έχει κάνει αντικρουόμενες δηλώσεις για το πώς θα χειριζόταν τον πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι δεν θα είχε συμβεί υπό την ηγεσία του χωρίς να διευκρινίσει πώς θα τον είχε αποτρέψει.

«Η κρίση των ομήρων στο Ισραήλ λαμβάνει χώρα μόνο επειδή η σύντροφος Καμάλα Χάρις είναι αδύναμη και αναποτελεσματική και δεν έχει ιδέα τι κάνει», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Ο Μπάιντεν απέτυχε και τώρα περνάει τη μέρα του στην παραλία, σχεδιάζοντας και σχεδιάζοντας πώς να βγάλει εκτός τον άλλοτε πολιτικό του αντίπαλο, Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 7ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ στο Ισραήλ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΠΟΤΕ ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ!»

Οι Δημοκρατικοί, εντωμεταξύ, δήλωσαν ότι η είδηση ​​ενίσχυσε την επείγουσα ανάγκη επίτευξης συμφωνίας, τερματισμού του πολέμου και αύξησης της απελπιστικής ανάγκης ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα.

«Πρέπει να επιτευχθεί αμέσως μια κατάπαυση του πυρός που θα επιτρέπει την απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων, τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και ένα άπιαστο και παραμελημένο μακροπρόθεσμο όραμα για ειρήνη και σταθερότητα να γίνει πραγματικότητα», ανέφερε ο γερουσιαστής Dick Durbin σε δήλωσή του.