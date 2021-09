Η Samsung Electronics Co., Ltd ανακοίνωσε μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό «Frontiers in Neurology». Η μελέτη έδειξε πως η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης στο Galaxy Watch θα μπορούσε να βοηθήσει ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο του Πάρκινσον να διαχειριστούν αποτελεσματικά την ορθοστατική υπόταση, μια μορφή χαμηλής αρτηριακής πίεσης που οφείλεται στα αγγεία που δεν συστέλλονται.

Η ορθοστατική υπόταση, που είναι συνηθισμένη στους ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο του Πάρκινσον και ιδιαίτερα στα άτομα τρίτης ηλικίας με υπάρχουσες καρδιαγγειακές παθήσεις, μπορεί να προκαλέσει αυξημένο κίνδυνο πτώσεων. Η συχνή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση κρίσιμων διακυμάνσεων για τη διάγνωση και τη διαχείριση της νόσου του Πάρκινσον.

Το Galaxy Watch3 της Samsung, το Galaxy Watch Active2 και το πιο πρόσφατο Galaxy Watch4 διαθέτουν εξελιγμένους αισθητήρες που μετρούν την αρτηριακή πίεση μέσω της τεχνολογίας ανάλυσης παλμών, η οποία ανιχνεύεται με τους αισθητήρες παρακολούθησης του καρδιακού ρυθμού. Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν την αρτηριακή τους πίεση και άλλες ζωτικές λειτουργίες τους, μέσω της εφαρμογής Samsung Health Monitor και να τα κοινοποιούν στους επαγγελματίες υγείας σε αρχείο μορφής PDF, κατά τη διάρκεια ιατρικών επισκέψεων.

Μία ερευνητική ομάδα στο Ιατρικό Κέντρο της Samsung, με επικεφαλής τους Δρ. Jin Whan Cho και Δρ. Jong Hyeon Ahn, συνέκρινε τις μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης που συλλέχθηκαν από το Galaxy Watch3 με τις μετρήσεις που προέκυψαν από τη χρήση πιεσόμετρου, ώστε να συγκριθεί η όποια διαφορά στην ακρίβεια. Η δοκιμή αυτή κατέδειξε πως η χρήση του Galaxy Watch3 – το οποίο είναι πιο φορητό και βολικό από ένα συμβατικό πιεσόμετρο – επιτρέπει στους ασθενείς που πάσχουν από νόσο του Πάρκινσον να μετρούν την αρτηριακή πίεση τους όπου και όποτε το χρειάζονται και να παρακολουθούν εύκολα τυχόν διακυμάνσεις στην αρτηριακή τους πίεση.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε 56 ασθενείς με μέσο όρο ηλικίας τα 66,9 έτη, μετρώντας τους την αρτηριακή πίεση στο ένα χέρι με ένα πιεσόμετρο και το Galaxy Watch3 στο άλλο. Η αρτηριακή πίεση κάθε ασθενή μετρήθηκε και με τις δύο συσκευές, από τρεις φορές.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι τα δεδομένα της αρτηριακής πίεσης που μετρήθηκε τόσο από το Galaxy Watch όσο και από το πιεσόμετρο ήταν συγκρίσιμα. Η μέση και τυπική απόκλιση των διαφορών ήταν 0,4 ± 4,6 mmHg για τη συστολική αρτηριακή πίεση και 1,1 ± 4,5 mmHg για τη διαστολική αρτηριακή πίεση. Ο συντελεστής συσχέτισης (r) μεταξύ των δύο συσκευών ήταν 0,967 για το SBP και 0,916 για το DBP. Όσο πιο κοντά ο συντελεστής συσχέτισης είναι στο 1, τόσο περισσότερο οι δύο συσκευές ακολουθούν η μία την άλλη.

Η ερευνητική ομάδα δήλωσε ότι «η ορθοστατική υπόταση αποτελεί ένα συνηθισμένο αλλά και απαιτητικό σύμπτωμα που επηρεάζει τα άτομα που ζουν με τη νόσο του Πάρκινσον. Αλλά είναι δύσκολο να γίνει έλεγχος μόνο με την παρατήρηση των συμπτωμάτων και το πρόβλημα μπορεί να μην εντοπιστεί κατά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης». Η ομάδα πρόσθεσε: «Εάν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα smartwatch για να μετράμε τακτικά την αρτηριακή πίεση των ασθενών και να εντοπίζουμε πιθανά προβλήματα σε πρώιμο στάδιο, θα βοηθούσε πραγματικά στη θεραπεία και τη διαχείριση της νόσου του Πάρκινσον».

Η μελέτη, με επικεφαλής τον Dr. Cho και την ερευνητική ομάδα του Dr. Ahn, με τίτλο «Επαλήθευση της μέτρησης της αρτηριακής πίεσης χρησιμοποιώντας ένα smartwatch σε ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον», δημοσιεύτηκε στο τελευταίο τεύχος του κορυφαίου ιατρικού περιοδικού «Frontiers in Neurology».

Η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης προσφέρεται προς το παρόν μέσω της εφαρμογής Samsung Health Monitor που διατίθεται στην Αυστρία, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Χιλή, την Κροατία, την Τσεχία, την Κύπρο, τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γεωργία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, το Χονγκ Κονγκ, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ινδονησία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κορέα, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Περού, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ταϊλάνδη, ΗΑΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εφαρμογή Samsung Health Monitor και τις υπόλοιπες δυνατότητες της σειράς Galaxy Watch4, επισκεφθείτε τις διευθύνσεις:

Galaxy Watch4: samsung.com/gr

Galaxy Watch4 Classic: amsung.com/gr

