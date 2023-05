Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έθεσε το όριο μεταξύ αποτυχίας και επιτυχίας στη συνέντευξη Τύπου του Final Four, ξεκαθαρίζοντας πως ο Ολυμπιακός δε νιώθει την παραμικρή πίεση παρότι ήρθε στο Κάουνας ως πρώτος. Ο προπονητής του Ολυμπιακού δήλωσε πολύ χαρούμενος και για τον Σάσα Βεζένκοβ που αναδείχθηκε MVP.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα ενόψει του Final Four:

Σε ερώτηση του Κάιλ Χάινς: «Ο Κάιλ ήταν ένας σημαντικός παίκτης για τον τίτλο του 2013. Το 2012 ο Ολυμπιακός κέρδισε το 2012 τον τίτλο και την επόμενη χρονιά ήμουν εγώ ως νέος εκεί. Σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Η ομάδα είχε αυτοπεποίθηση, πίστευαν στον εαυτό τους. Πάντα ο Ολυμπιακός είχε πάντα σπουδαίους παίκτες, όπως Χάινς, Παπανικολάου, Σπανούλης, Πρίντεζης. Προσπαθώ να προσθέτω κάποια στοιχεία. Να μην υπάρχει εγωισμός στο παιχνίδι μας».

Για το αν ο Ολυμπιακός έχει τη μεγαλύτερη πίεση: «Δεν έχουμε πίεση. Πρώτα από όλα είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Ο στόχος μας ήταν να είμαστε στο υψηλότερο επίπεδο και το αποδείξαμε με το δεύτερο Final Four. Δεν επιτρέπω κανέναν στην ομάδα να μη νιώθει άνετα. Γνωρίζουμε ότι εδώ υπάρχουν οι καλύτερες ομάδες, οι καλύτεροι προπονητές. Μετά το τέλος της σεζόν νιώθουμε εξουθενωμένοι γιατί παίζουμε τελικούς από την αρχή της σεζόν.

Υπάρχουν τρεις διοργανώσεις, η κανονική περίοδος, τα play-offs και το Final Four. Πρέπει να πείσουμε τους παίκτες μας ότι πρέπει να νιώσουν χαρούμενοι. Δεν είναι μόνο η ομάδα που κερδίζει τον τίτλο επιτυχημένη. Αρκετές καλές δουλειές στην EuroLeague και φυσικά εδώ δε βλέπω καμία ομάδα που θα αποτύχει επειδή δεν κερδίζει τον τίτλο, αλλά θα κάνουμε τα πάντα για να το κατακτήσουμε».

Για το αν είναι προσωπική του νίκη ο MVP Βεζένκοβ: «Δεν είναι μεγάλη νίκη για μένα. Είμαι χαρούμενος γιατί μέσω της διαδικασίας και του πώς παίξαμε μαζί είμαστε πρώτοι σε ασίστ και ο Σάσα βρήκε τρόπο να είναι τόσο σημαντικός. Ο τρόπος που ήταν μέρος αυτής της ομάδας που ξέρουν πως να κερδίζουν τέτοια παιχνίδια. Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον και το κλαμπ. Πρώτα από όλα είναι τρομερό παιδί και δουλεύει σκληρά αλλά είμαι χαρούμενος για την ομάδα που δίνει ευκαιρία στους παίκτες να έχουν αυτήν την τιμή».

Για την εμπειρία σε Final Four: «Για εμένα είναι το 4ο Final Four αλλά η βάση της ομάδας με μερικές εξαιρέσεις, τον Παπανικολάου και τον Σλούκα, είναι νέοι στο Final Four. Πρέπει να αφήσουν μακριά τι συμβαίνει με τις οικογένειές τους, τα μίντια και να μείνουν στην ίδια ρουτίνα της χρονιάς, την ίδια προπόνηση, την ίδια ξεκούραση. Φυσικά είναι πολύ κρίσιμο το αυριανό παιχνίδι και ενδεχομένως ο τελικός αλλά τίποτα δεν πρέπει να αλλάξει».

Πηγή: gazzetta