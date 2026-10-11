Εύκολο έργο είχε ο Εθνικός ο οποίος επιβλήθηκε 20-5 της Γλυφάδας και ολοκλήρωσε με το απόλυτο νικών τις υποχρεώσεις του στον Γ΄ προκριματικό όμιλο του Champions League πόλο των γυναικών.

Η ομάδα του Πειραιά είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στους ομίλους και μάλιστα ως πρώτη του γκρουπ, ενώ ο ΑΝΟΓ θα συνεχίσει στο Euro Cup.

Το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει την διαφορά δυναμικότητας που έχουν οι δύο ομάδες, με τον Εθνικό να είναι αρκετά δυνατός την φετινή σεζόν .

Τα οκτάλεπτα: 5-2, 6-0, 5-2, 4-1

ΕΘΝΙΚΟΣ: Τζούρκα, Ανδρ. Καραγιάννη 1, Γαλανοπούλου 1, Τέρνερ 3, Μιμίδη 1, Τσιμάρα 3, Χατζηκυριακάκη, Μπέτα 2, Σταυρίδου 2, Κανετίδου 1, Κρίστμας 4, Τσιουγκρή 1, Τσιάρα, Γουάισμαν 1

ΓΛΥΦΑΔΑ: Μ. Καραγιάννη, Αντρες 3, Σκουμπάκη, Οικονόμου, Λαναρά, Σταρίδα, Χέλμη, Καρανάσιου 1, Κεχαγιόγλου, Γ. Καραγιάννη, Λασκαρίδου 1, Τάουσερ, Βούτσικα, Σπάθη-Δροσοπούλου