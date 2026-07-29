Στη Γαλλία θα κάνει την πρεμιέρά του (29/9) ο Άρης στο Eurocup της επόμενης περιόδου καθώς θα παίξει κόντρα στη Λε Μαν.

Το Eurocup κοινοποίησε το αναλυτικό πρόγραμμα αγώνων της κανονικής διάρκειας της διοργάνωσης και ο Άρης θα αντιμετωπίσει (29/9, 20:00) εκτός έδρας τη Λε Μαν. Η κανονική διάρκεια του Eurocup όπου θα αγωνιστεί ο Άρης του Σπανούλη θα αρχίσει στις 29 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 12 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Άρη

1η αγωνιστική (29/9, 20:00): Λε Μαν – Άρης

2η αγωνιστική (7/10, 20:00): Άρης – Μπούργος

3η αγωνιστική (14/10, 20:00): Άρης – Ντερτόνα

4η αγωνιστική (20/10, 20:00): Ροστόκ – Άρης

5η αγωνιστική (28/10, 20:00): Άρης – Τσεντεβίτα Ολίμπια

6η αγωνιστική (4/11, 20:00): Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άρης

7η Αγωνιστική (11/11, 20:00): Άρης – Ρίγα Ζέλι

8η αγωνιστική (18/11, 20:00): Άρης – Λε Μαν

9η αγωνιστική (9/12, 20:30): Μπούργος – Άρης

10η αγωνιστική (15/12, 19:30): Ντερτόνα – Άρης

11η αγωνιστική (22/12, 20:00): Άρης – Ροστόκ

12η αγωνιστική (30/12, 18:30): Τσεντεβίτα Ολίμπια – Άρης

13η αγωνιστική (5/1, 20:00): Άρης – Χαποέλ Ιερουσαλήμ

14η αγωνιστική (12/1, 19:00): Ρίγα Ζέλι – Άρης