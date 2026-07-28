Ο Βασίλης Τολιόπουλος επιστρέφει στον Άρη έπειτα από απουσία ενός χρόνου και στις δηλώσεις του τόνισε πως αισθάνεται ότι βρίσκεται στο σπίτι του και εμφανίστηκε σίγουρος για μια άψογη συνεργασία με τον Βασίλη Σπανούλη.

Το περσινό καλοκαίρι ο διεθνής γκαρντ άφησε τους «κίτρινους» και κατέβηκε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, φέτος όμως έκανε το αντίστροφο δρομολόγιο και είναι ξανά στη Θεσσαλονίκη.

Ο Τολιόπουλος βρέθηκε κοντά στον ΠΑΟΚ, τελικά όμως επιστρέφει στον Άρη και στις πρώτες του δηλώσεις δεν έκρυψε τη χαρά του για αυτή την εξέλιξη.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στον Άρη και στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά νιώθω τεράστια χαρά και εύχομαι μια χρονιά γεμάτη υγεία και πολλές επιτυχίες για την ομάδα. Το νιώθω σαν το σπίτι μου πλέον στον Άρη. Είναι η ομάδα που θα έχω περάσει τα περισσότερα χρόνια μαζί, ο κόσμος που έχω δεθεί περισσότερο απ’ όλους, οπότε πραγματικά νιώθω πάρα πολύ οικεία και σαν το σπίτι μου», είπε αρχικά ο 30χρονος γκαρντ και συνέχισε.

«Σίγουρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση τόσο με το 2019, όσο και με την προηγούμενη τριετία. Η ομάδα κάθε χρόνο ανεβαίνει πολλά σκαλοπάτια στο τι επίπεδο βρίσκεται σε όλους τους τομείς. Χαίρομαι που βρίσκομαι ξανά εδώ για να ζήσω τη νέα εποχή της ομάδας, όπου πιστεύω πως όλα θα είναι πιο εύκολα και θα είμαστε και πιο ανταγωνιστικοί σε όλα τα πρωταθλήματα».

Σχετικά με τον Σπανούλη, με τον οποίο θα συνεργαστεί και στον Άρη πλέον, τόνισε: «Ξέρουμε και οι δύο ότι είχαμε εξαιρετική συνεργασία στην Εθνική. Ο κόουτς Σπανούλης είναι ένας πολύ δίκαιος κόουτς. Ξέρουμε ότι θέλει να κερδίζει, το ίδιο και εγώ. Περιμένω να έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και είμαι σίγουρος γι’ αυτό».

Τέλος, για τον κόσμο του Άρη ο Τολιόπουλος είπε πως «τους περιμένουμε όλους στο γήπεδο. Ανυπομονώ να ξαναζήσω την ατμόσφαιρα του γηπέδου. Να ξέρουν ότι θα δίνουμε το 1000% ως ομάδα για να παίρνουμε τη νίκη σε κάθε αγώνα. Θα βλέπουν 12 παίκτες που πραγματικά θα θέλουν να κερδίσουν».