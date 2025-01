Με τον Ολυμπιακό να περνάει απευθείας στους «16» και τον ΠΑΟΚ να εξασφαλίζει συμμετοχή στην ενδιάμεση νοκ άουτ φάση, ολοκληρώθηκε ο όμιλος του Europa League, ενώ σήμερα το μεσημέρι θα γίνει η κλήρωση της ενδιάμεσης φάσης.

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει μία εκ των Στεάουα και Άγιαξ, ενώ ο αντίπαλος του Ολυμπιακού θα προκύψει από την τετράδα Τβέντε, Φενερμπαχτσέ, Μπόντο Γκλιμτ και Άντερλεχτ.

Τα δεδομένα πλέον διαμορφώθηκαν ως εξής:

Προκρίθηκαν απευθείας στους «16»: Λάτσιο, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Μάντσεστερ Γ., Τότεναμ, Αϊντραχτ, Λιόν, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Ρέιντζερς

Προκρίθηκαν στην ενδιάμεση φάση: Μπόντο Γκλιμτ, Άντερλεχτ, Στεάουα, Άγιαξ, Σοσιεδάδ, Γαλατασαράι, Ρόμα, Φερεντσβάρος, Πλζεν, Πόρτο, Μίντιλαντ, Σεντ Ζιλουάζ, Άλκμααρ, ΠΑΟΚ, Τβέντε, Φενερμπαχτσέ

Αποκλείστηκαν: Μπράγκα, Έλφσμποργκ, Χόφενχαϊμ, Μπεσίκτας, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Σλάβια Πράγας, Μάλμε, RFS, Λουντογκόρετς, Ντιναμό Κιέβου, Νις, Καραμπάγκ

Τα πιθανά ζευγάρια στα playoffs

Μπόντο Γκλιμτ (9η) ή Άντερλεχτ (10η) vs Τβέντε (23η) ή Φενέρμπαχτσε (24η)

Στεάουα (11η) ή Άγιαξ (12η) vs Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (21η) ή ΠΑΟΚ (22η)

Σοσιεδάδ (13η) ή Γαλατάσαραϊ (14η) vs Άλκμααρ (19η) ή Μίντιλαντ (20η)

Ρόμα (15η) ή Βικτόρια Πλζεν (16η) vs Φερεντσβάρος (17η) ή Πόρτο (18η)

Οι διασταυρώσεις στη φάση των 16

Λάτσιο (1η) ή Αθλέτικ (2η) vs Ρόμα (15η) ή Βικτόρια Πλζεν (16η) ή Φερεντσβάρος (17η) ή Πόρτο (18η)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (3η) ή Τότεναμ (4η) vs Ρεάλ Σοσιεδάδ (13η) ή Γαλατάσαραϊ (14η) ή Άλκμααρ (19η) ή Μίντιλαντ (20η)

Άιντραχτ (5η) ή Λιόν (6η) vs Στεάουα (11η) ή Άγιαξ (12η) ή Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (21η) ή ΠΑΟΚ (22η)

Ολυμπιακός (7η) ή Ρέιντζερς (8η) vs Μπόντο Γκλιμτ (9η) ή Άντερλεχτ (10η) ή Τβέντε (23η) ή Φενέρμπαχτσε (24η)