Συναγερμός σήμανε στη Γλυφάδα, όταν ένας 75χρονος επιτέθηκε με κοπίδι σε 65χρονο και τον τραυμάτισε σε αρκετά σημεία του σώματός του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε οικοδομή επί της οδού Γεννηματά στη Γλυφάδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 14:30 οι δύο άντρες εργάζονταν στην ίδια οικοδομή. Κατά τη διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης, που είχαν για οικονομικές διαφορές, ο 75χρονος επιτέθηκε με κοπίδι στον 65χρονο τραυματίζοντάς τον στον λαιμό, τα πλευρά και την κοιλιακή χώρα.

Το θύμα μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έφτασαν στο σημείο μετά το επεισόδιο.