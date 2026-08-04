Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 41χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο της 42χρονης διασώστριας Βάγιας Ζαγοριανού στην Άνω Σύρο, με απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου, το οποίο αποφάσισε την προφυλάκισή του έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα και αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 42χρονη.

Η απόφαση ευθυγραμμίζεται με την πρόταση της ανακρίτριας, η οποία είχε εισηγηθεί την προσωρινή κράτηση του 41χρονου. Αντίθετα, η εισαγγελέας είχε προτείνει την επιβολή κατ’ οίκον περιορισμού, επικαλούμενη αμφιβολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν ως προς τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

Μέχρι την έκδοση της απόφασης, ο κατηγορούμενος παρέμενε σε κατ’ οίκον περιορισμό. Πλέον θα μεταφερθεί σε κατάστημα κράτησης, όπου θα παραμείνει μέχρι να προκύψουν νεότερα στοιχεία από τη συνεχιζόμενη προανακριτική διαδικασία.

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν στη σορό της 42χρονης, καθώς οι Αρχές εξακολουθούν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Ειδικότερα, εξετάζεται αν ο 41χρονος ενήργησε σε κατάσταση άμυνας ή αν προκάλεσε τα θανατηφόρα τραύματα με πρόθεση.

Από τα τελικά πορίσματα της έρευνας θα εξαρτηθεί και η περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου. Σε αυτή τη φάση, ο 41χρονος διώκεται για πρόκληση θανατηφόρας σωματικής βλάβης και όχι για ανθρωποκτονία από πρόθεση.