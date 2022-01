Με τους ομολόγους μου στην άτυπη συνάντηση Gymnich των ΥΠΕΞ των κρατών μελών της ΕΕ που διοργανώνει στη Βρέστη η γαλλική Προεδρία του Συμβούλιου της ΕΕ @Europe2022FR – Αt the #ΕU FMs informal meeting #Gymnich hosted in #Brest by #EU2022FR with counterparts. pic.twitter.com/LeMmZboUeq