Τσίπρας για εισβολή στο Καπιτώλιο: Οι εχθροί της δημοκρατίας θα νικηθούν

Tην εισβολή των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ καταδίκασε ο Αλέξης Τσίπρας αργά το βράδυ της Τετάρτης.

«Ντροπιαστικές εικόνες ακροδεξιάς βίας στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ αποδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η προστασία της δημοκρατίας καθημερινά και παντού. Η εκλογή του Μπάιντεν πρέπει να γίνει σεβαστή. Οι εχθροί της δημοκρατίας θα νικηθούν», έγραψε στο Twitter ο Αλέξης Τσίπρας.

Disgraceful images of far right violence in #USCapitol prove how important it is to protect democracy every day and everywhere.

The election of @JoeBiden must and will be respected.

The enemies of democracy will be defeated.

— Alexis Tsipras (@tsipras_eu) January 6, 2021