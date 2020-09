Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ για την απόσυρση του Oruc Reis: Σημαντικό βήμα

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ χαιρετίζει την απόσυρση του Oruc Reis, καθώς θεωρεί ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την αποκλιμάκωση και την έναρξη διαλόγου.

Σε ανάρτηση στο Twitter αναφέρει ότι «η επιστροφή τουρκικού σεισμογραφικού πλοίου στο λιμάνι είναι σημαντικό βήμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν το διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ως το μόνο μέσο για την επίλυση των συνεχιζόμενων διαφορών στην Ανατολική Μεσόγειο».

Turkish survey ship’s return to port is an important step. The United States supports dialogue between #Greece and #Turkey as the only means to resolving ongoing disputes in the #EasternMediterranean.https://t.co/RifSH46RaR

— NSC (@WHNSC) September 14, 2020