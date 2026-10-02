Η έκπληξη με το ψηφοδέλτιο της Τσαπανίδου

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Η σημασία στην επαφή με τους πολίτες

Καλημέρα σας. Μια μεγάλη περιοδεία αρχίζει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πιερία με το βλέμμα στα δεξιά. Ο πρωθυπουργός έχει στον προγραμματισμό του ένα μεγάλο κύκλο περιοδειών στον Βορρά καθώς υπάρχει ισχυρή πίεση στη ΝΔ από τα δεξιά. Ο ίδιος δίνει μεγάλη σημασία στην επαφή με τους πολίτες. Και ειδικά σε περιοχές όπου η ΝΔ είχε ισχυρή παρουσία, αλλά τα τελευταία χρόνια υπάρχει πρόβλημα. Η επίσκεψη αυτή είναι τα προεόρτια της μεγάλης εκδήλωσης το απόγευμα της Δευτέρας για τα 52 χρόνια ΝΔ για την οποία έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση.

Το προστατευμένο περιβάλλον και η απουσία από τη Βουλή

Θα σταθώ σε κάτι που έμαθα και δεν χωρεί αμφισβήτησης από την συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Μου είπε καλή πηγή ότι ο πρωθυπουργός δεν έμεινε μόνο στα μηνύματα προς τους υπουργούς να δουλέψουν αλλά και τα όσα είπε για τα καλάμια και την αλαζονεία λέγοντας ότι αυτός αξιολογεί και αποφασίζει. Είπε και κάτι άλλο ουσιαστικά και ήταν πως πρέπει να βγουν όλοι και να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο, καθώς στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν δει πολύ μικρή συμμετοχή στα ΜΜΕ. «Πάνε σε ΜΜΕ φιλικά και σε προστατευμένο περιβάλλον κατά προτίμηση για θέματα του υπουργείου τους και δεν στηρίζουν στα ΜΜΕ το κυβερνητικό έργο» μου έλεγε παλαιός υπουργός που επεσήμανε και την μικρή παρουσία στη Βουλή βουλευτών της ΝΔ σε ομιλία βουλευτών του κόμματος.

Οι Πάτριοτ στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ

Θα πάω τώρα στην χθεσινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ) που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη όπου ετέθη και το θέμα των πυραύλων Πάτριοτ και της παρουσίας τους κατά ένα μήνα στη Σαουδική Αραβία. Επίσης, έμαθα, ότι στη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και στην ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από χθες, ενώ συζητήθηκαν ακόμη θέματα διάθεσης εθνικών δυνάμεων στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεων.

Ξανά στον ΟΗΕ ο Μητσοτάκης

Και επειδή σας ανέφερα τον ΟΗΕ λόγω της ανάληψης της προεδρίας από την Ελλάδα να σας πω ότι ο πρωθυπουργός και ο Γ. Γεραπετρίτης ετοιμάζουν και πάλι τις βαλίτσες τους για τη Νέα Υόρκη. Αυτή τη φορά όμως μαθαίνω θα γίνουν πιο ουσιαστικές συναντήσεις με το βλέμμα στην ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής στρατηγικής συνεργασίας. Μαθαίνω πως έχουν κυκλωθεί οι ημερομηνίες 28-29 Οκτωβρίου και αυτό γιατί ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, την προεδρία του οποίου αναλάβαμε για τον μήνα Οκτώβριο και επιδιώκεται να συμπέσει η παρουσία της ελληνικής αντιπροσωπείας στις ΗΠΑ με την εκλογή νέου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, με δύο διεκδικητές να κονταροχτυπιούνται, ενώ δεν αποκλείεται για τη θέση να δούμε και γυναίκα!

Αν έχεις υποσχεθεί τα πάντα, θα πέσεις μέσα

Ένα επικό τρολάρισμα επιφύλαξε για το ΠΑΣΟΚ ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τα όσα είπαν στελέχη του σχετικά με το μέτρο των 120 δόσεων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. «Ακόμα και ένα χαλασμένο ρολόι, λέει τη σωστή ώρα δύο φορές την ημέρα» είπε ο εκπρόσωπος απαντώντας σε αυτά που στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη υποστήριξαν ως προς την πρωτιά της πρότασης. Η αλήθεια είναι ότι αν έχεις προτείνει και υποσχεθεί τα πάντα κάποια στιγμή θα πέσεις και μέσα. Κάπως έτσι λειτουργεί και το ΠΑΣΟΚ που δεν έχει αφήσει μέτρο για μέτρο που να μην έχει υποσχεθεί. Η διαφορά βέβαια είναι ότι όσα υπόσχεται δεν κοστολογούνται, αφήστε που αν εφαρμοστούν όλα αυτά θα τινάξουν στον αέρα όχι την μπάνκα, την ίδια τη χώρα. Τώρα το ότι το ΠΑΣΟΚ είπε πως η πρότασή του είναι «καλύτερη» και διαφορετική δεν το αρνήθηκε ο Μαρινάκης, αφού, όπως σημείωσε, κινείται στη λογική του «δεν πληρώνω». Σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι πως οι προτάσεις και οι αποφάσεις χρειάζονται και μια συνέχεια ώστε να έχουν και ένα αποτέλεσμα.

Ο Απόστολος Καλογιάννης, η ΕΛΑΣ και η νευρικότητα στο ΠΑΣΟΚ

Ας σταθώ για λίγο στον θεσσαλικό κάμπο και συγκεκριμένα στον νομό Λάρισας, όπου η ενδεχόμενη υποψηφιότητα ενός έμπειρου αυτοδιοικητικού φαίνεται πως προκαλεί έντονη νευρικότητα στο αντίπαλο στρατόπεδο. Και όταν λέμε στρατόπεδο εννοώ τον χώρο της Kεντροαρσιτεράς και όχι μόνο. Εκεί, ο Αλέξης Τσίπρας επιθυμεί διακαώς να δει στα ψηφοδέλτια τον πρώην δήμαρχο Λαρισαίων, Απόστολο Καλογιάννη, ο οποίος πλέον έχει ενταχθεί στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και είναι αναπληρωτής τομεάρχης Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Να σας θυμίσω ότι ο πρώην δήμαρχος και οδοντίατρος στο επάγγελμα εξελέγη για δύο συνεχόμενες θητείες ως ανεξάρτητος, καταφέρνοντας τότε το πολιτικό παράδοξο: να λάβει την κοινή στήριξη τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Οι πληροφορίες από το παρασκήνιο αναφέρουν, με κάθε επιφύλαξη πως ο ίδιος θα προτιμούσε μια θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Ωστόσο, η προοπτική της καθόδου του στις κάλπες έχει προκαλέσει αναστάτωση απ’ ό,τι μαθαίνω. Είναι χαρακτηριστική η ατάκα στελέχους του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο να είναι τελικά υποψήφιος ο πρώην δήμαρχος, μου δήλωσε «Ελπίζω στην ηλικία του», ούτως ώστε να μην είναι υποψήφιος. Ο Απόστολος Καλογιάννης είναι σήμερα 74 ετών.

Η έκπληξη με το ψηφοδέλτιο της Τσαπανίδου

Όπως έχει ήδη αποκαλύψει η στήλη, η Πόπη Τσαπανίδου μετράει αντίστροφα αν και είναι νωρίς για την παραίτησή της, η οποία θα σφραγιστεί «με τη βούλα» την ημέρα που θα δημοσιευθεί και θα θυροκολληθεί το Προεδρικό Διάταγμα για τη διάλυση της Βουλής, αν είναι πρόωρες. Εκτός αν η Βουλή εξαντλήσει τη συνταγματική της διάρκεια, η βουλευτική περίοδος λήγει αυτόματα. Τότε εκδίδεται αμέσως το Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο διατάσσει τη διενέργεια γενικών βουλευτικών εκλογών μέσα σε 30 ημέρες. Η αιτία ακούει προφανώς στο όνομα Στέφανος Κασσελάκης, οπότε το μόνο που απομένει να λυθεί είναι το πού θα μπει το όνομά της στο ψηφοδέλτιο. Αν και βέρα Σαλονικιά, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, οι πιθανότητες να τη δούμε υποψήφια στα πάτρια εδάφη είναι σχεδόν μηδαμινές. Από την άλλη, παρόλο που η ίδια είναι μόνιμος κάτοικος των βορείων προαστίων, οι πολιτικές της πυξίδες φαίνεται να δείχνουν Νότιο Τομέα. Αν και δεν έχει καταλήξει ακόμα φαίνεται ότι προκρίνεται η παραλιακή για την υποψηφιότητά της και μένει να αποδειχθεί αν οι πληροφορίες μου είναι σωστές.

Από μέρα σε μέρα στην ΕΛΑΣ ο Βασίλης Κόκκαλης

Έφτασε στα αυτιά της στήλης ότι παραιτηθέντας βουλευτής ετοιμάζει οσονούπω βαλίτσες για την οδό Αμαλίας. Και για να γκρινιάξω λίγο, αν περιμέναμε από τους ίδιους τους ενοίκους της Αμαλίας να μας τροφοδοτήσουν με πληροφορίες, η στήλη δεν θα είχε τίποτα από ΕΛΑΣ. Ας μείνω όμως στον άνθρωπο για τον οποίο αναφέρομαι και που ακούει στο όνομα Βασίλης Κόκκαλης, για τον οποίο είχε ακουστεί στο παρελθόν ότι είχε δεχθεί προσέγγιση ακόμα και από τον Αντώνη Σαμαρά. Ο πολιτικός έρωτας λοιπόν του πρώην βουλευτή με τον Αλέξη Τσίπρα ήταν ένα κοινό μυστικό. Αυτό που παρέμενε γρίφος δεν ήταν το αν θα γίνει το βήμα, αλλά το πότε ακριβώς θα επισημοποιηθεί η ένταξη. Και αυτή η ημέρα όπως φαίνεται, φτάνει.

Ο Τσίπρας στο Άγιο Όρος

Στο Άγιον Όρος βρίσκεται από χθες ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας, μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό. Ο πρώην πρωθυπουργός είχε ως βασικό σταθμό την επιβλητική Μονή Σίμωνος Πέτρας -γνωστή ως Σιμωνόπετρα- όπου έμαθα ότι ενθουσιάστηκε και γι’ αυτό έγραψε και τη φράση στο Facebook, «ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη» που είναι όπως μου είπε καλός φίλος στίχος από τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Τώρα θα σας πω παρασκήνιο ότι για την επίσκεψη οφείλεται και ο γνωστός καθηγητής πανεπιστημιακός και γιατρός Δημήτρης Λινός, σύζυγος της ανεξάρτητης βουλευτού Αθηνάς Λινού, που είναι και ιερέας ταυτόχρονα.

Πολάκης και Γεωργιάδης κατά Τσίπρα για το Άγιο Όρος

«Έμαθα για μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή κυρίως που πας. Το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει… Γιατί ΠΑΝΤΑ ΙΣΧΥΕΙ το “δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι”. Και ΝΤΡΟΠΗ και ΑΙΣΧΟΣ και ΚΡΙΜΑ!!!», του έγραψε ο Παύλος Πολάκης. Την επίσκεψη Τσίπρα στον Άγιο Όρος σχολίασε και ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Για άθεος κατά δήλωσή του τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος…», έγραψε ο υπουργός Υγείας στο Χ.

Η περπατησιά του Τζιτζικώστα

Και να πάω σε ένα άλλον της ΝΔ από τη νεότερη γενιά, τον κοινοτικό επίτροπο Απόστολο Τζιτζικώστα. Πολλά λέγονται στο παρασκήνιο της ΝΔ για τις μελλοντικές βλέψεις του Απόστολου Τζιτζικώστα και έμαθα από καλή πηγή ότι θέλει να είναι υποψήφιος για την Βουλή αφήνοντας τη θέση του επιτρόπου. Γιατί αυτό; Για να είναι στην Ελλάδα, όταν και εάν ανοίξει θέμα διαδοχής του Κυρ. Μητσοτάκη ή αποφασίσει ο ίδιος να αποχωρήσει για ευρωπαϊκή θέση. Και η πηγή μου είναι πολύ καλή. Να θυμίσω ότι ο Τζιτζικώστας πριν περίπου 10 χρόνια είχε διεκδικήσει την αρχηγία της ΝΔ!

Τους έμπλεξε ο Μιχελογιαννάκης

Σάστισαν χθες στα δημοσιογραφικά γραφεία όταν είδαν μήνυμα του Γιάννη Μιχελογιαννάκη, θυμάστε του γιατρού που είχε κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα, το οποίο έγραφε ότι συντάσσεται με το ΠΑΣΟΚ. Στην ουσία επιστρέφει, καθώς είχε και ενδιάμεσους σταθμούς στον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, πήραν φωτιά τα τηλέφωνα στη Χαριλάου Τρικούπη για τον εάν θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο Κρήτης, για να λάβουν αρνητική απάντηση. Ο ίδιος είπε ότι μόλις χθες γράφτηκε στο ΠΑΣΟΚ και βρίσκεται σε συζητήσεις με μέλη της Επιτροπής Διεύρυνσης για την κάθοδό του με τον πράσινο ήλιο. Μάλιστα μαθαίνω ότι έχει ξεκινήσει ήδη προεκλογική δραστηριότητα, ωστόσο αναμένεται να πάρει και το επίσημα σήμα, αφού ακόμη βρίσκεται σε συζητήσεις.

Το ακίνητο-φιλέτο της Εκατονταπυλιανής στην Πάρο

Ένα ακίνητο υψηλής αξίας και λόγω της τουριστικής θέσης που έχει το νησί, μαθαίνω ότι βγαίνει προς αξιοποίηση στην Πάρο από το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής. Πρόκειται για οικόπεδο 1.224,68 τ.μ. στον οικισμό Αγίου Νικολάου, στην Παροικιά, μόλις 155 μέτρα από τη θάλασσα, στο οποίο υπάρχει ήδη διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 178,25 τ.μ. Η διαδικασία προβλέπει αξιοποίηση με το σύστημα της αντιπαροχής και ελάχιστο εγγυημένο ποσοστό για το Ιερό Προσκύνημα 35% επί του κόστους της συνολικής κατασκευής. Οι ενδιαφερόμενοι με βάση τη διαδικασία οφείλουν να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή 50.000 ευρώ, ενώ η προθεσμία για την υποβολή προσφορών έχει παραταθεί έως τις 18 Νοεμβρίου. Σε μία αγορά όπως η Πάρος, όπου κάθε διαθέσιμο οικόπεδο σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, η συγκεκριμένη διαδικασία αναμένεται να τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών επενδυτών.

Οι Έλληνες αγοράζουν όλο και περισσότερες μηχανές καφέ για το σπίτι

Σταθερά ανοδική πορεία καταγράφουν τα τελευταία χρόνια οι πωλήσεις μηχανών παρασκευής ζεστών ροφημάτων στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας ότι ο καφές μεταφέρεται όλο και περισσότερο από την εστίαση, μέσα στο σπίτι. Σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen που έχω στα χέρια μου, οι πωλήσεις έφτασαν το 2025 τις 403.000 συσκευές, αυξημένες κατά 17,5% σε σχέση με το 2023, όταν είχαν διαμορφωθεί στις 343.000. Η αγορά είχε κορυφωθεί το 2024 στις 410.000 μονάδες, ενώ το 2025 καταγράφηκε μικρή υποχώρηση 1,7%. Παρ’ όλα αυτά, οι όγκοι παραμένουν αισθητά υψηλότεροι σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2019 οι πωλήσεις βρίσκονταν στις 288.000 συσκευές και το 2020 στις 306.000. Η μέση τιμή πώλησης διαμορφώνεται σήμερα στα 83 ευρώ, έχοντας επιστρέψει ουσιαστικά στα επίπεδα του 2023, μετά από μικρή αποκλιμάκωση κατά 2 ευρώ το 2024 και ακόμη 2 ευρώ το 2025. Η εικόνα δείχνει μία αγορά που ωριμάζει, αλλά εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή δυναμική.

Το Interni συνεχίζει να «ταΐζει» τη Moda Bagno

Το Interni στη Μύκονο εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο αποδοτικούς πυλώνες της Moda Bagno της οικογένειας Βαρβέρη, με τη συμβολή του στα μεγέθη του ομίλου να παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Στο πρώτο εξάμηνο, σχεδόν ένα στα τέσσερα ευρώ εσόδων, ποσοστό 23,93%, προήλθε από το γνωστό εστιατόριο του νησιού. Χωρίς ακόμα να έχω αλιεύσει το τζίρο που έκανε το γνωστό εστιατόριο του νησιού των ανέμων τους δύο δυνατούς μήνες του καλοκαιριού, Ιούλιο και Αύγουστο. Μάλιστα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στις 995 χιλ. ευρώ από 118 χιλ. ευρώ. Σας θυμίζω ότι η Moda Bagno ανοίγει και νέο κεφάλαιο στην Αθήνα με το ακίνητο της «Εστίας» στην πλατεία της Παλαιάς Βουλής, το οποίο η οικογένεια Βαρβέρη σχεδιάζει να μετατρατρέψει σε πολυτελές ξενοδοχείο με εστιατόριο.

Η Market In μικραίνει για να ξαναμεγαλώσει

Σε φάση αναδιάρθρωσης βρέθηκε στη διάρκεια του 2025 η Market In, με την αλυσίδα να κλείνει με χαμηλότερο τζίρο αλλά να συνεχίζει τις επενδύσεις σε καινούργια μαγαζιά. Ο τζίρος της διαμορφώθηκε στα 405,85 εκατ. ευρώ από 418,61 εκατ. ευρώ το 2024, με τη διοίκηση να αποδίδει την κάμψη 3,05% στην αναδιάρθρωση των καταστημάτων. Την ίδια στιγμή, τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στις 589 χιλ. ευρώ από 954 χιλ. ευρώ. Η εικόνα πάντως δεν είναι αμυντική. Η Market In δηλώνει ότι μέσα στο 2025 άνοιξε νέα καταστήματα και ενίσχυσε τις προωθητικές ενέργειες, ενώ οι επενδυτικές κινήσεις συνεχίζονται και το 2026. Σήμερα αριθμεί 261 καταστήματα και απασχολεί 3.561 εργαζομένους. Μένει να φανεί βέβαια ποια θα είναι η τελική κατάληξη με τη δικαστική διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ των βασικών μετόχων της εταιρείας και συγκεκριμένα μεταξύ των αδελφών, Εύης και Μαργαρίτας Ράμμου.

Ο Μαρινάκης «ρίχνει» 1,9 δισ. στη θάλασσα

Επενδυτικό πρόγραμμα 1,9 δισ. δολαρίων έχει μπροστά της έως το 2028 η Capital Maritime Finance του Βαγγέλη Μαρινάκη, με αιχμή την παραλαβή 23 νεότευκτων containerships από ναυπηγεία της Νότιας Κορέας και της Κίνας. Από το συνολικό αυτό ποσό, περίπου 1,6 δισ. δολάρια έχουν ήδη εξασφαλιστεί μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης, ενώ το υπόλοιπο αναμένεται να καλυφθεί από ταμειακές ροές και από τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της σχεδιαζόμενης εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Euronext Athens, με στόχο να εξασφαλίσει έως 200 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία έχει συγκροτήσει πλατφόρμα 36 πλοίων μεταφοράς κοντέινερ με 13 πλοία ήδη σε λειτουργία και 23 υπό ναυπήγηση. Το επενδυτικό ρίσκο περιορίζεται από τη μεγάλη κάλυψη ναυλώσεων, καθώς τα συμβόλαια εκτείνονται έως το 2034 και αντιστοιχούν σε έσοδα περίπου 3,9 δισ. δολαρίων.

Ενεργειακό λίφτινγκ 3,27 εκατ. ευρώ στο Προεδρικό Μέγαρο

Σε ενεργειακό «λίφτινγκ» ακούω ότι μπαίνει το Προεδρικό Μέγαρο, με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να προωθεί διαγωνισμό προϋπολογισμού 3,273 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Το έργο αφορά συνολική αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος, με παρεμβάσεις που εκτείνονται από θερμομόνωση και αντικατάσταση κουφωμάτων έως νέα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, φωτισμό LED και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης. Στο πακέτο περιλαμβάνονται επίσης παρεμβάσεις στον φωτισμό, αυτοματισμοί και αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον εκσυγχρονισμό ενός από τα πλέον εμβληματικά δημόσια κτίρια της Αθήνας. Η χρηματοδότηση συνδέεται με το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ ο διαγωνισμός αναμένεται να προσελκύσει τεχνικές εταιρείες με ισχυρή παρουσία σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.