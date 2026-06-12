Ο τελικός του Champions League στο πόλο γυναικών, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φερεντσβάρος, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (12/6).

Οι «ερυθρόλευκες» νίκησαν στον ημιτελικό τη Ματαρό με 14-12 και τώρα θα διεκδικήσουν τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας τους, με τον τελικό να αρχίζει στις 22:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Mega News.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Λονδίνο

14:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ντεν Μπος

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη

14:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 MSC CRUISES Grand Prix de Barcelona – Catalunya Practice 1 Μηχανοκίνητα

15:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Λονδίνο

16:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ντεν Μπος

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη

17:30 Novasports 6HDWTA 500 2026 Λονδίνο

18:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ντεν Μπος

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη

18:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 MSC CRUISES Grand Prix de Barcelona – Catalunya Practice 2 Μηχανοκίνητα

19:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Λονδίνο

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια- Μπανταλόνα ACB Liga Endesa

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καναδάς – Βοσνία-Ερζεγοβίνη Παγκόσμιο Κύπελλο

22:00 Mega News Ολυμπιακός – Φερεντσβάρος Τελικός Champions League πόλο γυναικών