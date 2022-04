Στο δυναμικό της ΕΡΤ ανήκει πλέον ο Γιώργος Κουβαράς και η ανακοίνωση ήρθε για να επιβεβαιώσει τις φήμες που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες ημέρες. Ο δημοσιογράφος ανήκε πλέον στο δυναμικό της κρατικής τηλεόρασης και αναλαμβάνει δυο ενημερωτικές εκπομπές, με τίτλους «Στο Κέντρο» και «Ανάλυσέ το» όπως αναφέρεται και στην σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της ΕΡΤ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η ΕΡΤ, με μεγάλη χαρά, ανακοινώνει και επισήμως ότι ενισχύει τον ενημερωτικό της τομέα με τον Γιώργο Κουβαρά. Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος θα παρουσιάζει από τις αρχές Μαΐου, και κάθε εβδομάδα, τρεις ενημερωτικές εκπομπές κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 23:00 στην ΕΡΤ1, και κάθε Τετάρτη στις 22:00 στο ΕΡΤNEWS.

Ο τίτλος της πρώτης εκπομπής που θα βγει στον αέρα την Τρίτη 3 Μαΐου 2022, και θα μεταδίδεται κάθε Τρίτη, θα είναι «Στο Κέντρο», καθώς θα έχει στο επίκεντρό της έναν ή δύο πρωταγωνιστές της τρέχουσας επικαιρότητας στη λογική της one on one συνέντευξης. Ο τίτλος των άλλων δύο εκπομπών – Τετάρτη 4 και Πέμπτη 5 Μαΐου – θα είναι «Ανάλυσέ το», καθώς σκοπός τους θα είναι η αναζήτηση της ουσίας πίσω από τα γεγονότα με πολυπληθέστερα πάνελ, στα οποία εκτός από πολιτικοί θα συμμετέχουν δημοσιογράφοι και ειδικοί αναλυτές».

Το μήνυμα του Γιώργου Κουβαρά

Πριν λίγες ημέρες, ο Γιώργος Κουβαράς έκανε γνωστό μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο facebook πως η εκπομπή που παρουσίαζε στο Action 24 έφτανε στο τέλος της έπειτα από 8 χρόνια καθημερινής παρουσίας.

«Το Evening Report ρίχνει απόψε τίτλους τέλους μετά από οκτώ συνεχή χρόνια καθημερινής παρουσίας στο Action 24. Για μένα αυτά τα χρόνια υπήρξαν τα πιο δημιουργικά και τα πιο αντιπροσωπευτικά της σχέσης μου με τη δημοσιογραφία. Μου δόθηκε η δυνατότητα να λειτουργήσω μέσα σε ένα απόλυτα ελεύθερο και ανεξάρτητο περιβάλλον, δίχως τριβές και παρεμβάσεις και γι αυτό οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Διονύση Παναγιωτάκη, ιδιοκτήτη του Action 24 και αδελφικό μου φίλο» είχε γράψει τότε ο δημοσιογράφος και είχε προσθέσει σε άλλο σημείο πως: «Αυτή η εκπομπή οφείλει την μακρά της πορεία στη δύναμη που δημιουργούν οι παρέες. Από το ξεκίνημα μέχρι την τελευταία μέρα, όλοι όσοι πέρασαν από το τραπέζι του Evening Report αισθάνθηκαν ότι ανήκουν σε αυτή την παρέα, που κατάφερε – πιστεύω – να επικοινωνεί με ειλικρίνεια, σεβασμό και αξιοπρέπεια, μέσα σε ένα κλίμα φιλικό, που ακόμη και οι μεγάλες διαφωνίες αντί να μας απομακρύνουν, μας έφερναν πιο κοντά» και ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες του.

Τώρα, ο Γιώργος Κουβαράς, ενθουσιασμένος με το νέο του επαγγελματικό βήμα έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook: «Τον Μάιο έχουμε διπλό ραντεβού στην ΕΡΤ. Το πρώτο είναι κάθε Τρίτη βράδι στις 11.00 με την εκπομπή «Στο Κέντρο»: οι πρωταγωνιστές της επικαιρότητας απαντούν σε όλα όσα θέλουμε να ξέρουμε. Ένα hard talk, χωρίς περιστροφές, για να είμαστε στο κέντρο των εξελίξεων. Πρεμιέρα την Τρίτη, 3 Μαίου στην ΕΡΤ1.

Το δεύτερο ραντεβού είναι κάθε Τετάρτη βράδι στις 10.00 στο Ertnews και κάθε Πέμπτη βράδι στις 11.00 στην ΕΡΤ με την εκπομπή «Ανάλυσέ το»: επειδή τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται με την πρώτη ματιά. Πίσω από τα γεγονότα και τους πρωταγωνιστές τους, ψάχνουμε την ουσία και αναλύουμε τα πώς και τα γιατί. Με δημοσιογραφική έρευνα και πλουραλιστικό διάλογο. Πρεμιέρα την Τετάρτη, 4 Μαίου στο Ertnews και την Πέμπτη, 5 Μαΐου στην ΕΡΤ1».