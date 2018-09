Η απίθανη στιγμή που ρεπόρτερ υπερ-δραματοποιεί την κατάσταση!

Έναν ανεμοδαρμένο ρεπόρτερ να παραδέρνει στους μανιασμένους αέρηδες κατέγραψε η κάμερα, μόνο που τελικά τα πράγματα δεν ήταν ίσως και τόσο φριχτά.

Ο λόγος για τον Mike Seidel του σταθμού Weather Channel, ο οποίος ήταν στη Βόρεια Καρολίνα για τον τυφώνα Φλόρενς. Εκεί τον βλέπουμε να παλεύει με τους ανέμους, μαχόμενος με δυνάμεις ανώτερες, όταν δυο περαστικοί από πίσω τού χαλούν το γλυκό!

I like the Weather Channel. But look at this guy acting like the wind is about to blow him over as he rocks back and forth. Meanwhile, I guess he missed the guys walking behind him casually talking on their phones. OOPS!!

I mean it's windy sure BUT...........#WalkAway pic.twitter.com/OPlio7VEWx

— 🇺🇸John #KAG🇺🇸🚂👊🐸 (@JohnCooper0610) 14 Σεπτεμβρίου 2018