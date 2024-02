H Nova, γιορτάζει την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου (Valentine’s Day) και σας κρατά συντροφιά με ένα απολαυστικό ολοήμερο αφιέρωμα στο Novalifε, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας και διασκέδασης, παρουσιάζοντας τα διαφορετικά πρόσωπα του έρωτα! Απολαύστε πέντε υπέροχες ταινίες, «Love Again», «Austenland», «My Best Friend’s Wedding», «Bridget Jones’s Diary», «What’s Love Got to Do with it?» την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου από τις 13:15 και μέχρι σχεδόν τα μεσάνυχτα!

13:15 H αισθηματική κομεντί «Αγάπη Ξανά» (Love Again)

H Mίρα βρίσκεται σε βαθύ πένθος μετά τον θάνατο του αρραβωνιαστικού της και στέλνει μια σειρά από ρομαντικά μηνύματα στον παλιό αριθμό του, χωρίς να ξέρει ότι ο αριθμός αυτός είναι πλέον το νέο εταιρικό τηλέφωνο του δημοσιογράφου Ρομπ Μπερν. Εκείνος εντυπωσιάζεται από την ειλικρίνεια σε αυτά τα εξομολογητικά μηνύματα και προσπαθεί να συναντήσει τη Μίρα από κοντά, επιστρατεύοντας τη Σελίν Ντιόν. Mε τους Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan, Céline Dion.

15:00 Η ρομαντική κωμωδία «Κολλημένη με την Τζέιν Όστιν» (Austenland)

Μια 30χρονη εργένισσα, ερωτευμένη με τον κύριο Ντάρσι από το έργο της Τζέιν Οστιν “Περηφάνια και Προκατάληψη”, έχει την ευκαιρία να “ταξιδέψει” στο παρελθόν και να γνωρίσει τον τέλειο τζέντλεμαν… Με τους Keri Russell, JJ Field, Jennifer Coolidge.

17:35 Η αισθηματική κομεντί «Ο Γάμος του Καλύτερού Μου Φίλου» (My Best Friend’s Wedding)

Η Τζουλιαν Ποτερ συνειδητοποιεί πως είναι ερωτευμένη με τον καλύτερο της φίλο, Μάικ,όταν αυτός της ανακοινώνει ότι θα παντρευτεί σε τέσσερις μέρες την εκλεκτή της καρδιάς του, την Κιμπερλι, η οποία μοιάζει να είναι η «τέλεια γυναίκα». Τώρα η Τζούλιαν θα κάνει το παν μέσα σε αυτές τις τέσσερις μέρες για να χαλάσει το γάμο και να τον κερδίσει, εκτός από το να του πει την απόλυτη αλήθεια. Στην προσπάθεια της αυτή θα τη βοηθήσει και το εντελώς αλλοπρόσαλλο αφεντικό της. Με τους Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Diaz.

19:20 Η ρομαντική κωμωδία «Το Ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς» (Bridget Jones’s Diary)

Στην αρχή ενός νέου χρόνου, η 32χρονη Bridget Jones αποφασίζει ότι ήρθε η ώρα να πάρει στα χέρια της τη ζωή της, να ξεφύγει από τη μοναξιά και να αρχίσει να καταγράφει στο δικό της ημερολόγιο ότι της συμβαίνει. Στο χριστουγεννιάτικο πάρτι που διοργανώνει η μητέρα της, θα συναντήσει τον Mark Darcy, έναν επίσης εργένη γιο οικογενειακών φίλων. Ο Mark φαίνεται ενδιαφέρον τύπος, αλλά ο παρορμητικός χαρακτήρας της Bridget θα εκμηδενίσει κάθε ελπίδα. Με τους Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant.

21:00 Η ρομαντική κωμωδία «Ευτυχισμένοι Μαζί» (What’s Love Got to Do with it?)

Η Ζόε, μία ντοκιμαντερίστρια που ζει στο Λονδίνο, αποφασίζει να βουτήξει στα βαθιά νερά των συνοικεσίων που διέπουν την πακιστανική κοινότητα, με σκοπό να κινηματογραφήσει αυτό το «ταξίδι». Αρωγός και κεντρικό πρόσωπο σε τούτη την προσπάθεια θα σταθεί ο καλύτερός της φίλος, Καζ, ο οποίος έχει έναν τέτοιο γάμο στα σκαριά. Με τους Emma Thompson, Lily James, Mim Shaikh.

Οι ταινίες είναι διαθέσιμες και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Ακόμη, το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema διατίθεται με δυνατότητα Catch up 7 ημερών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV ή το Συνδυαστικό Πρόγραμμα ΕΟΝ που τους ταιριάζει.