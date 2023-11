Ο Πάτρικ Ογκουνσότο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο επεισόδιο του reality show «I’m Α Celebrity Get Me Out Οf Here» που μεταδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/11) από την συχνότητα του ΣΚΑΪ. Αφενός με τις αντιδράσεις του κατά τη διάρκεια δοκιμασίας κι αφετέρου με τον εκνευρισμό του με τον Νίκο Βαμβακούλα.

Ας τα πάρουμε με τη σειρά, όμως. Η Πράσινη και η Κίτρινη Ομάδα χωρίστηκαν σε ζευγάρια προκειμένου να διαγωνιστούν για καλό σκοπό, αφού από τη διαδικασία θα κέρδιζαν χρήματα που δοθούν σε φιλανθρωπίες.

Η αποστολή των παικτών ήταν να ξαπλώσουν σε κρεβάτι ανά δυάδες και με κλειστά μάτια να εντοπίσουν αστέρια, τα οποία βρίσκονταν μέσα σε κομοδίνα. Εύκολο δεν ακούγεται; Δεν ήταν και τόσο, αφού η παραγωγή φρόντισε να απελευθερώσει φίδια, βατράχια, αράχνες και ποντίκια που κυκλοφορούσαν πάνω τους.

Ο Πάτρικ Ογκουνσότο είχε συμπαίκτρια την Ιωάννα Λίλη. Κι ενώ συνεργάστηκαν αρμονικά και έβγαλαν εις πέρα τη δοκιμασία, οι κραυγές τους όποτε έρχονταν σε επαφή με τα ζώα ή τα έντομα ακούστηκαν σε όλο τον Άγιο Δομίνικο και προκάλεσαν το γέλιο στους παρουσιαστές Γιώργο Λιανό και Καλομοίρα, αλλά και στους τηλεθεατές.

«Τι είναι αυτό ρε; Τι είναι αυτό ρε;», φώναξε σε κάποια στιγμή ο Πάτρικ Ογκουνσότο, απορώντας με τα ζωύφια που περπατούσαν επάνω του. «Ασ’ το Γιώργο. Πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι με ένα τόσο μεγάλο φίδι επάνω μου, αλλά είμαι χαρούμενος. Πολύ μεγάλο φίδι, Γιώργο, κατάλαβες; Μπράβο. Ιωάννα, καλά είσαι;», είπε ο πρώην άσος του Εργοτέλη.

Η κόντρα με τον Βαμβακούλα

Το επεισόδιο, όμως, πρόσφερε και μια… ποδοσφαιρική κόντρα καθώς ο Πάτρικ Ογκουνσότο εκνευρίστηκε με τον έτερο πρώην ποδοσφαιριστή του reality show, Νίκο Βαμβακούλα.

«Δεν μπορώ… Δεν αντέχω τέτοια πράγματα. Μια φορά έχω κάνει φασαρία μαζί του και του είπα ότι θα κάτσω όπως θέλω. Δεν θα μου πει εμένα πόσες φορές θα παίξω, σε πόσα παιχνίδια θα είμαι μέσα ή πότε θα φύγω. Όταν έρθει η ώρα μου θα φύγω από το σπίτι», δήλωσε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, ο Πάτρικ Ογκουνσότο κατήγγειλε τον Νίκο Βαμβακούλα πως επιχείρησε να τον σαμποτάρει.

Κι ο Βαμβακούλας του απάντησε. «Πάλι με κατηγορείς;. Αφού δεν ξέρεις», του είπε και άρχισε η ένταση ανάμεσά τους.