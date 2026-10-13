Ο Αρτ Γκαρφάνκελ ανέβαλε τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού.

Ο θρυλικός ερμηνευτής και πρώην μέλος των Simon & Garfunkel επρόκειτο να εγκαινιάσει απόψε το βρετανικό σκέλος της περιοδείας του «What a Wonderful World» στο Watford Colosseum του Γουότφορντ, με ενδιάμεσους σταθμούς το Μάντσεστερ (15/10), το Γούλβερχαμπτον (17/10) και το Royal Albert Hall του Λονδίνου (19/10).

«Κατά τη διάρκεια των προβών για τις συναυλίες μου παραλίγο να αναβάλω ένα προγραμματισμένο ραντεβού με τον γιατρό μου. Ευτυχώς η υπέροχη γυναίκα μου, η Κιμ, επέμεινε να πάω. Όπως αποδείχθηκε, διαγνώστηκα με λοίμωξη του αναπνευστικού και ο γιατρός μου με συμβούλεψε να πάρω λίγο χρόνο για να ξεκουραστώ και να αναρρώσω», ανέφερε ο Γκαρφάνκελ σε δήλωσή του, σύμφωνα με το περιοδικό NME και συνέχισε: «Ραγίζει η καρδιά μου που αναγκάζομαι να αναβάλω αυτές τις εμφανίσεις. Σε αυτή τη φάση της ζωής μου, το να με υποδέχεται το κοινό τόσο θερμά και να με περιβάλλει με τόση αγάπη είναι ένα δώρο που δεν περιγράφεται με λόγια. Το να τραγουδώ για εσάς ήταν πάντα μία από τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής μου και η σκέψη ότι σας απογοητεύω με λυπεί βαθιά». Ωστόσο ο ίδιος υποσχέθηκε στους θαυμαστές του ότι θα επιστρέψει στη σκηνή «μόλις το επιτρέψει η υγεία μου». «Μην ανησυχείτε για μένα. Είμαι σε καλά χέρια», συμπλήρωσε.

Art Garfunkel postpones UK tour after being diagnosed with respiratory infection https://t.co/bl1fQ5N2W0 — NME (@NME) October 10, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί οι νέες ημερομηνίες για τις εμφανίσεις στη Βρετανία. Σύμφωνα με το Billboard, στις συναυλίες ο Αρτ Γκαρφάνκελ ερμηνεύει κλασικές επιτυχίες των Simon & Garfunkel, όπως τα «The Sound of Silence» και «The Boxer» αλλά και αγαπημένα τραγούδια από τη σόλο καριέρα του ενώ στο πλευρό του βρίσκεται ο κιθαρίστας Ταμπ Λίβεν. Το πιο πρόσφατο άλμπουμ του είναι το «Father And Son», μια συλλογή διασκευών που ηχογράφησε μαζί με τον γιο του, Αρτ Γκαρφάνκελ Τζούνιορ και κυκλοφόρησε το 2024.

Ο επόμενος σταθμός της ευρωπαϊκής του περιοδείας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι προγραμματισμένος για τις 21 Οκτωβρίου στο L’Olympia του Παρισιού, ενώ στις 30 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει το αμερικανικό σκέλος από τη Βιρτζίνια.