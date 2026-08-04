Η Σοφία Μουτίδου τοποθετήθηκε δημόσια για την εμπειρία που βίωσε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στην εκπομπή Real View, αποκαλύπτοντας πως αναζήτησε εναλλακτικές επαγγελματικές επιλογές ώστε να αποχωρήσει από το πρόγραμμα πριν την ολοκλήρωσή του.

Μετά από πολύμηνη απουσία από την προσωπική της πλατφόρμα στο YouTube, η ηθοποιός περιέγραψε την καθημερινή πίεση της τηλεοπτικής σεζόν που έληξε πρόωρα, εστιάζοντας στις δικές της δυσκολίες χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

Η προσπάθεια αποχώρησης και η πίεση

Όπως ανέφερε η ίδια σχετικά με τις προσπάθειές της να αλλάξει εργασιακό περιβάλλον:

«Ζόρικα πράγματα, πολύ ζόρικα. Εγώ προσπάθησα δύο φορές να βρω μια άλλη δουλειά για να μπορέσω να φύγω. Δεν τα κατάφερα και έτσι έμεινα. Δεν είναι απλά τα πράγματα, όταν η δουλειά είναι πιεστική. Δεν είναι απλά για την ψυχή του ανθρώπου και για το σώμα του. Ούτε και θεωρώ άμοιρο όλο αυτό που μου συμβαίνει τώρα με αυτό που πέρασα».

Παράλληλα, η Σοφία Μουτίδου στάθηκε στις παρατηρήσεις που δεχόταν από τους τηλεθεατές αλλά και στην προσωπική της επιβάρυνση:

«Να σας πω ότι η χρονιά που πέρασε για εμένα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ξέρω ότι πάρα πολύς κόσμος περιμένει και κουτσομπολιά και “νόστιμα”. Θα περιοριστώ μόνο στη δική μου δυσκολία. Εγώ ζορίστηκα πάρα πολύ στην εκπομπή. Είναι κάτι που και εσείς διακρίνατε πολύ συχνά και μου το γράφατε. “Σε βλέπουμε ζορισμένη, σε βλέπουμε να περνάς δύσκολα”. Πράγματι, πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Δυστυχώς πήγε μπροστά και η θεραπεία έτσι».

Ο φόβος της έκθεσης και οι σωματικές επιπτώσεις

Εξηγώντας τις προσδοκίες που είχε πριν την έναρξη της συνεργασίας και τη συναγωγή των συναισθημάτων της, υπογράμμισε:

«Είχα επενδύσει σε κάτι δημιουργικό. Δεν μου βγήκε έτσι. Αλλιώς το φαντάστηκα και αλλιώς ήταν. Αισθάνθηκα πιεσμένη πολλές φορές, αισθάνθηκα και απειλημένη και φοβισμένη. Αισθάνθηκα πολύ φόβο στην εκπομπή. Πάρα πολύ φόβο από την έκθεση και από τον διασυρμό.

Ήρθα πάρα πολύ κοντά με τον φόβο και την απειλή του διασυρμού, σαν όλο αυτό το στερέωμα το οποίο περιμένει, αδημονεί να ξυπνήσει την επόμενη μέρα και να βρει τι θα μπορούσε να είναι μεμπτό, τι είναι αξιοκατάκριτο. Δεν μου ήταν απλό. Καθόλου. Επειδή δεν είχαν κάποια συναισθηματική καβάτζα στη δουλειά, αυτό ήρθε και έγινε πολύ σκληρό».

Σχετικά με τα σχόλια περί της παρουσίας της στην οθόνη, σημείωσε:

«Πάρα πολλοί μου έγραφαν ότι δεν ήμουν ο εαυτός μου. “Παιδιά ο εαυτός μας είμαστε σε όλες τις εκδοχές, ακόμα και όταν αυτό που δείχνουμε, νομίζουμε ότι δεν είμαστε εμείς. Εγώ ήμουν και εκείνη και τώρα. Είμαστε και το ένα και το άλλο”».

Η ίδια περιέγραψε επίσης την επιβάρυνση στην υγεία της λόγω του φορτωμένου προγράμματος:

«Ήταν πολλά τα ζητούμενα της χρονιάς, ήμουν σε εκπομπή κάθε μέρα, σε παράσταση τα Σάββατα στην Αθήνα, την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, ταυτόχρονα με πρακτική, σχολή και podcast. Η κοπέλα είχε φτάσει Ιούλιο και είχε πολλές κρίσεις πανικού και ταχυκαρδίες που έρχονται από την ορμονική διαταραχή. Ακόμα πλήττομαι από τις ταχυκαρδίες που προκαλεί η παύση της περιόδου».

Αναφερόμενη στην ιδιαιτερότητα των συνθηκών στον χώρο εργασίας, τόνισε:

«Εγώ είχα χρόνια να βρεθώ σε ένα περιβάλλον εργασιακό που δεν ήμουν καλά και είχα ξεχάσει πώς είναι και έκανα ένα πολύ καλό επαναληπτικό, όπου πράγματι η εργασιακή δυσφορία είναι κάτι το διαφορετικό».

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή της για την επαγγελματική πίεση, προσέθεσε:

«Η δυσφορία η επαγγελματική είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο. Άλλη είναι στο σπίτι, άλλη είναι με τον φίλο, άλλη με τον γκόμενο, άλλη με τον πατέρα, άλλη με το παιδί. Στη δουλειά είναι σκληρά τα πράγματα».

Κλείνοντας την αναφορά της στο θέμα της διαχείρισης παρόμοιων καταστάσεων, η Σοφία Μουτίδου κατέληξε:

«Όταν υπάρχει αυτή η δουλειά, τελειώνει και φεύγεις ή αν είναι στο πλάνο να μην τελειώσει ποτέ, την τελειώνεις μόνος σου. Η επιστροφή στο στρεσογόνο περιβάλλον δεν είναι βοηθητική».