Θλίψη προκάλεσε στον κόσμο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης η είδηση του θανάτου του Αμερικανού ηθοποιού Βίνσεντ Παστόρε (Vincent Pastore), ο οποίος έγινε γνωστός παγκοσμίως μέσα από τον εμβληματικό ρόλο του Σαλβατόρε «Big Pussy» Μπονπενσιέρο στη θρυλική σειρά The Sopranos. Ο αγαπημένος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Σύμφωνα με το CBS News, ο Παστόρε εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Vincent Pastore, known for playing mobsters in film and TV, most notably Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero on HBO’s The Sopranos, has died. He was 80. The veteran actor was found dead in his Bronx residence today, Aug. 1, by a neighbor after he had not been heard from for the… pic.twitter.com/qpluOACHyZ — Deadline (@DEADLINE) August 1, 2026

Ο ρόλος που τον έκανε θρύλο στο The Sopranos

Ο Βίνσεντ Παστόρε έγραψε τη δική του ιστορία στην τηλεόραση υποδυόμενος τον στενό φίλο του Τόνι Σοπράνο, τον Σαλβατόρε «Big Pussy» Μπονπενσιέρο. Ο χαρακτήρας του εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο καθοριστικούς της σειράς, καθώς αποκαλύφθηκε ότι συνεργαζόταν με το FBI ως πληροφοριοδότης.

Η δραματική κατάληξη του «Big Pussy» στο φινάλε της δεύτερης σεζόν θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις πιο συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές στην ιστορία της τηλεοπτικής σειράς, η οποία άλλαξε τα δεδομένα στην αμερικανική τηλεόραση.

Παρότι ο χαρακτήρας του πέθανε νωρίς στην εξέλιξη της σειράς, ο Παστόρε συνέχισε να εμφανίζεται σε επόμενα επεισόδια μέσα από αναδρομές και ονειρικές σκηνές, συμμετέχοντας συνολικά και στις έξι σεζόν του The Sopranos.

Το συγκινητικό αντίο του μάνατζέρ του

Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρέτησε τον ηθοποιό ο επί χρόνια μάνατζέρ του, Ρόμπερτ Άτερμαν.

«Στον κόσμο θα μείνει για πάντα ο αξέχαστος “Big Pussy”, όμως για όσους είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε ήταν πολλά περισσότερα. Αγαπούσε την υποκριτική, στήριζε τους νέους ηθοποιούς και ήταν ένας άνθρωπος γενναιόδωρος, με χιούμορ και μεγάλη καρδιά», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Όπως πρόσθεσε, η απώλειά του είναι ιδιαίτερα προσωπική, καθώς συνεργάζονταν για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, στη διάρκεια των οποίων ανέπτυξαν μια στενή φιλία.

Η πορεία του Βίνσεντ Παστόρε

Ο Βίνσεντ Παστόρε γεννήθηκε το 1946 στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης. Πριν ακολουθήσει την υποκριτική, υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ.

Τα πρώτα του βήματα στον κινηματογράφο έγιναν με συμμετοχές σε εμβληματικές ταινίες όπως το Goodfellas και το Carlito’s Way, ενώ στη συνέχεια απέκτησε σημαντική παρουσία και στην τηλεόραση, εμφανιζόμενος σε δημοφιλείς σειρές όπως το Law & Order, το General Hospital και το Hawaii Five-0.

Ωστόσο, ήταν ο ρόλος του στο The Sopranos που τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς της γενιάς του και τον έκανε αγαπητό στο κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Με τον θάνατό του, το Χόλιγουντ αποχαιρετά έναν ηθοποιό που συνέδεσε το όνομά του με μία από τις κορυφαίες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική καλλιτεχνική παρακαταθήκη.