Μια τσάντα από δέρμα που δημιουργήθηκε από κύτταρα Τυραννόσαυρου Ρεξ δημοπρατείται σήμερα στο Hôtel Drouot στο Παρίσι από τον οίκο Giquello, ο οποίος εκτιμά την αξία αυτού του «μοναδικού κομματιού» στα 300.000 ως 500.000 ευρώ.

Η τσάντα αυτή, τα αποκαλυπτήρια της οποίας έγιναν την άνοιξη στο Άμστερνταμ, δημιουργήθηκε από τα υπολείμματα κολλαγόνου που ανακαλύφθηκαν στο μηριαίο οστό ενός T-Rex στη Μοντάνα, στις ΗΠΑ, πριν από 25 χρόνια.

«Τα τελευταία χρόνια, κατορθώσαμε να έχουμε τεχνικές, βιοτεχνολογίες με τις οποίες μπορούμε να δώσουμε εντολή σε μια καλλιέργεια κυττάρων να κατασκευάσει, εντός εισαγωγικών, στο εργαστήριο, πραγματικό δέρμα T-Rex», είχε εξηγήσει πρόσφατα στο AFP ο Ιάκοπο Μπριάνο, παλαιοντολόγος ο οποίος συμμετέχει στην πώληση.

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, ο οίκος δημοπρασιών Drouot, όπου θα τεθεί σε δημοπρασία η τσάντα σήμερα στις 18:00, αναφερόταν σε «ένα προϊόν πρωτοφανές στην ιστορία των ειδών πολυτελείας» και σε ένα «επιστημονικό επίτευγμα» που επιτρέπει τη δημιουργία δέρματος «χωρίς καμία προσφυγή σε εκτροφή ζώων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «το δέρμα από κύτταρα ανοίγει έναν νέο δρόμο: αυτόν μιας αποκλειστικότητας που δεν βασίζεται πλέον στην αφαίρεση του δέρματος από ζώα ούτε στην εντατική εκτροφή ζώων».

Σύμφωνα με τον Ιάκοπο Μπριάνο, το υλικό αυτό διαφέρει από το βίγκαν δέρμα, που δημιουργείται από πλαστικό. «Εδώ ξεκινάμε από μια κυτταρική καλλιέργεια, έτσι πρόκειται 100% για δέρμα. Και ταυτοχρόνως, αυτό προέρχεται από ένα ζώο που εξαφανίστηκε πριν από 67 εκατομμύρια χρόνια!», βεβαιώνει.

Καθώς δεν υπάρχει προηγούμενο, ο Αλεξάντρ Ζικελό, ο οίκος του οποίου διοργανώνει τη δημοπρασία, εξηγεί, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι χρειάστηκε «να επινοήσει μια τιμή», η οποία θα πρέπει να αντανακλά ταυτοχρόνως το ύψος των απαραίτητων επενδύσεων για τη δημιουργία της τσάντας αυτής και τη σπανιότητά της.

«Τριακόσιες χιλιάδες ευρώ, είναι εντούτοις πολλά χρήματα. Συνάμα πρόκειται για ένα μοναδικό πράγμα στον κόσμο. Επομένως, καθώς το σπάνιο είναι ακριβό, ιδού το αποτέλεσμα», είχε δηλώσει στο AFP.