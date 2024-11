Ο Αμερικανός ηθοποιός Τόνι Τοντ -γνωστός για τον ομώνυμο ρόλο του στη σειρά ταινιών τρόμου «Candyman»- απεβίωσε σε ηλικία 69 ετρώ, όπως μετέδωσε το TMZ.

Ο αντιπρόσωπός του, Τζέφρι Γκόλντμπεργκ, ανέφερε… «Ο Τόνι πέθανε από φυσικά αίτια στο σπίτι του στη Μαρίνα ντελ Ρέι στο Λος Άντζελες το βράδυ της Τετάρτης». Ο Γκόλντμπεργκ δεν αποκάλυψε την ακριβή αιτία θανάτου.

Ο Τοντ ήταν ένας ηθοποιός με μια εντυπωσιακή λίστα με τίτλους, με ρόλους σε ταινίες όπως «The Crow», «The Rock», «Final Destination», «Platoon» και «Night of the Living Dead».

Οι μεγαλύτεροι ρόλοι του ήταν στα θρίλερ «Candyman» στα οποία έπαιξε τον ομώνυμο χαρακτήρα. Πρωταγωνίστησε στην αρχική ταινία του 1992, καθώς και σε τρεις επακόλουθες ταινίες: «Candyman: Farewell to the Flesh» (1995), «Candyman 3: Day of the Dead» (1999) και «Candyman» (2021).