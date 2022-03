Η Εθνική Λυρική Σκηνή αφιέρωσε την αποψινή παράσταση του Οθέλλου στην Ουκρανία και τους κατοίκους της, ενώ κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα αθώα θύματα του πολέμου. //The Greek National Opera dedicated tonight’s performance of Otello to Ukraine and its inhabitants, taking a moment of silence for all the innocent victims of this conflict.Καλησπέρα σας.Ονομάζομαι Γιάννης Μητράκης και είμαι χορευτής του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ο πατέρας μου είναι Έλληνας και η μητέρα μου Ουκρανή. Εδώ και δέκα μέρες η χώρα της μητέρας και των παππούδων μου βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, μετά την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων. Εκ μέρους όλων των εργαζομένων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα ήθελα να σας πω ότι η αποψινή παράσταση αφιερώνεται στην Ουκρανία και τους κατοίκους της, οι οποίοι ζουν δραματικές στιγμές. Ας γίνει η τέχνη και ο πολιτισμός η φωνή όλων μας για την άμεση λήξη αυτού του πολέμου.Good evening to you all.My name is Giannis Mitrakis and I am a dancer with the Greek National Opera Ballet.My father is Greek and my mother is Ukrainian. For ten days now, my mother’s country –and that of my grandparents– has been at war following an invasion by Russian troops.On behalf of everyone at the Greek National Opera, I would like to inform you that tonight’s performance is dedicated to Ukraine and its inhabitants, who are in crisis.Let art and culture be our united voice, calling for an immediate end to this war.Ας κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για τα αθώα θύματα αυτού του πολέμου. Please join me in a moment of silence for all the innocent victims of this conflict. #slavaukraini