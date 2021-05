Πρώτα η σωστή επιλογή παιχνιδιού και μετά η κατάλληλη διαχείριση του μπάτζετ. Αυτές είναι οι δύο βασικές αρχές της ρουλέτας, σύμφωνα με τους πιο έμπειρους παίκτες. Η ιστορία, είναι γεμάτη με φοβερές ιστορίες από τη ρουλέτα. Ξεχωρίσαμε λοιπόν, πέντε περιπτώσεις απίθανων νικών. Είναι από τις πιο τρελές που έχουν συμβεί ποτέ σε καζινο

«Double or nothing»

Ο 32χρονος Άσλεϊ Ρέβελ από το Κεντ της Αγγλίας πήρε την απόφαση να πουλήσει ό,τι είχε και δεν είχε το 2004 για να ποντάρει σε κόκκινο – μαύρο. Σπίτι, αυτοκίνητο και τα υπόλοιπα υπάρχοντά του έφεραν στο ταμείο το ποσό των 135.000 δολαρίων! Η ιστορία του έγινε μίνι σειρά στο κανάλι Sky One υπό τον τίτλο «Double or Nothing», ενώ αποτέλεσε και ένα επεισόδιο στο ντοκιμαντέρ «Vegas Winners and Losers».

Το στοίχημα του Ρέβελ έγινε δεκτό στο Plaza Hotel & Casino του Λας Βέγκας. Επέλεξε την Αμερικανική Ρουλέτα και τα 135.000 δολάρια τοποθετήθηκαν στο κόκκινο. Όταν η μπίλια προσγειώθηκε στο 7 κόκκινο, ο Ρέβελ απλώς πανηγύρισε τη νίκη του. Ηταν δικά του πλέον 270.000 δολάρια και αυτή ήταν η τελευταία φορά που ρίσκαρε τόσο πολύ στη ζωή του.

Πρώτα πόκερ και μετά η μπίλια στο μαύρο

Το ποσό των 60.000 δολαρίων είχε κερδίσει ο Τζέικ Κόντι, επαγγελματίας παίκτης πόκερ, κατακτώντας το 2018 ένα Triple Crown στο καζίνο Dusk Till, με το κέρδος να φτάνει τα 60.000 δολάρια. Σηκώθηκε από το τραπέζι και αμέσως κατευθύνθηκε προς τη ρουλέτα. Οσοι βρίσκονταν στο καζίνο, άρχισαν να τον ακολουθούν με τα κινητά τους, καταγράφοντας τις κινήσεις του σε βίντεο. Πόνταρε στο μαύρο όλο το ποσό, χωρίς να δώσει σημασία σε έναν από τους φίλους του, ο οποίος τον συμβούλεψε να μην το ριψοκινδυνέψει. Ο Κόντι είδε τη μπίλια να σταματάει στο μαύρο και το κέρδος διπλασιάστηκε, με τον κόσμο να τον αποθεώνει.

Ο επίμονος Σον Κόνερι

Ο άνθρωπος που έγινε γνωστός ως Τζέιμς Μποντ βρισκόταν το 1963 στο Casino de la Vallee του Saint Vincent στις ιταλικές Άλπεις στη διάρκεια κάποιων γυρισμάτων. Η ρουλέτα ήταν το αγαπημένο του σπορ και ξεκίνησε να ποντάρει ένα μικρό ποσό στο νούμερο 17, αποδεικνύοντας ότι είχε άγνοια κινδύνου. Στις δύο πρώτες περιστροφές απέτυχε αλλά στην τρίτη πληρώθηκε με απόδοση 36 προς 1 στην ευρωπαϊκή ρουλέτα! Κάποιοι θα είχαν αποχωρήσει στη θέση του μετά από τέτοιο κέρδος. Ο Κόνερι όμως έκανε το αδιανόητο και ρίσκαρε ποντάροντας όλο το ποσό που κέρδισε ξανά στο 17.

Ξανακέρδισε (36:1) και χωρίς κανένα δισταγμό στοιχημάτισε στο αγαπημένο του νούμερο για τρίτη φορά!!! Μόλις έγινε το 3Χ3 το καζίνο σηκώθηκε στο πόδι και ο ίδιος αποσύρθηκε από το τραπέζι βάζοντας στην τσέπη 27.000 δολάρια. Τεράστιο ποσό για εκείνη την εποχή και για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Μάικ… Κόνερι

Επειτα από 45 χρόνια, εν έτει 2008, ο μεγαλομέτοχος της Νιουκάστλ Γιουνάιτεντ Μάικ Άσλεϊ αποφάσισε να αντιγράψει τον Σον Κόνερι. Ήταν και αυτός ερωτευμένος με το νούμερο 17. Στο Μέιφερ του Λονδίνου λοιπόν κατάφερε να κερδίσει μέσα σε 15 λεπτά 820.000 λίρες στη ρουλέτα. Το τελευταίο και τυχερό ποντάρισμα ήταν στο αγαπημένο του νούμερο, αλλά προηγουμένως είχε ποντάρει με επιτυχία στο μαύρο σε διαφορετικούς ρυθμούς.

Μία και σταμάτησε να τζογάρει

Ο Κρις Μπόιντ αποφάσισε να ρισκάρει το 1994 ποντάροντας τις οικονομίες 220.000 δολαρίων στο «Binion’s Horseshoe Club» του Λας Βέγκας που έκανε δεκτό το στοίχημά του και την επιθυμία του να καλυφθούν και τα δύο 00 ώστε η ρουλέτα από Αμερικανική να μετατραπεί σε Ευρωπαϊκή. Η επιλογή του ήταν το κόκκινο χρώμα και το κέρδος, όταν η μπίλια «κοκκίνισε», ήταν 440.000 δολάρια! Τα τσέπωσε και, όπως είχε υποσχεθεί στον εαυτό του, σταμάτησε να τζογάρει.