H IWC SCHAFFHAUSEN γιορτάζει την κυκλοφορία της ταινίας μικρού μήκους BORN OF A DREAM

Η IWC Schaffhausen παρουσιάζει την ταινία μικρού μήκους, με τίτλο: «Born of a Dream: A boy from San Mateo». Η ταινία διηγείται τη ζωή του πρεσβευτή της IWC Tom Brady, ενός από τους πιο καταξιωμένους επαγγελματίες αθλητές όλων των εποχών, καθώς κυνηγά το όνειρό του και εξελίσσεται σε πρωταθλητής quarterback. Η εμπνευστική ιστορία του Brady, ο οποίος πολέμησε με πάθος και αποφασιστικότητα και, παρά τα διάφορα εμπόδια, δεν εγκατέλειψε ποτέ, εστιάζει στις κεντρικές αξίες που βρίσκονται στην καρδία της IWC από την εποχή που ο Αμερικανός ωρολογοποιός Florentine Ariosto Jones ίδρυσε την εταιρεία, πριν από 150 και πλέον χρόνια.

Στην ταινία ‘Born of a Dream: A boy from San Mateo’, ο Δανός σκηνοθέτης Rune Milton μεταφέρει το κοινό σε ένα εντυπωσιακό και μαγευτικό ταξίδι που περνά από τα πιο σημαντικά ορόσημα της ζωής του Brady και των πρώτων χρόνων της καριέρας του. Εξιστορώντας το ταπεινό του ξεκίνημα όταν ήταν ένα μικρό παιδί με ένα μεγάλο όνειρο στην γενέτειρα του, το San Mateo της Καλιφόρνια, η ταινία ακολουθεί τον Brady καθώς παίζει ποδόσφαιρο στο Πανεπιστήμιο του Michigan και φτάνει στην κορυφή του National Football League (NFL).

Η διαδρομή του Brady προς το NFL αντανακλά τη σκληρή του δουλειά και την απόφαση να ακολουθήσει το παιδικό του όνειρο. Μετά την κατάταξή τους στους New England Patriots ως η 199η επιλογή του σχήματος για το NFL 2000, οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση 6 πρωταθλημάτων του Super Bowl και 17 τίτλων στην κατηγορία, περισσότερα από κάθε άλλο quarterback στην ιστορία του NFL. Μετά από 20 χρόνια στους New England Patriots, τη φετινή περίοδο θα ξεκινήσει το νέο του κεφάλαιο με τους Tampa Bay Buccaneers. Ο Brady δεν είναι μόνο ένας παγκοσμίου επιπέδου αθλητής και σύμβολο της εποχής μας, αλλά είναι και γνώστης της Υψηλής Ωρολογοποιίας, διαθέτοντας μια συλλογή που αποτελείται από αρκετά ρολόγια της IWC, μεταξύ των οποίων και το θρυλικό Portugieser Perpetual Calendar.

Ο Brady είναι πρεσβευτής της εταιρείας από το 2019. Το πάθος και η αφοσίωση του Brady στην πραγματοποίηση του ονείρου του αποτελούν επίσης και βασικές αξίες στον πυρήνα της IWC. H ιστορία της IWC Schaffhausen ξεκίνησε το 1868 όταν ο Florentine Ariosto Jones, ένας 27χρονος ωρολογοποιός από τη Βοστώνη, ονειρεύτηκε να συνδυάσει τις μοντέρνες βιομηχανικές μεθόδους της πατρίδας του με την δεξιοτεχνία των Ελβετών ωρολογοποιών. Όπως ο Brady στην πορεία του προς το NFL, έτσι και ο Jones.

δεν εγκατέλειψε ποτέ, παρά τα μεγάλα εμπόδια που αντιμετώπισε στην πορεία προς την εκπλήρωση του ονείρου του. Η θαρραλέα του ματιά και η μοναδική μηχανολογική προσέγγιση που εφάρμοσε στην κατασκευή ρολογιών, είναι ζωντανές στο βιομηχανικό κέντρο της IWC όπως και σε κάθε ρολόι που κατασκευάζει το εργοστάσιο στο Schaffhausen. «Από την αρχή αγάπησα την ιδέα για αυτή την ταινία,» σχολιάζει ο Brady. «Είναι ένα από τα πιο ξεχωριστά πράγματα που έχω κάνει και μου έφερε στην επιφάνεια πολλά διαφορετικά συναισθήματα και αναμνήσεις.

Η παραγωγή ήταν καταπληκτική και ο παραλληλισμός με την ιστορία της IWC άγγιξε πολλές από τις βασικές μου πεποιθήσεις. Ο F.A. Jones πραγματοποίησε το όνειρο του με την υποστήριξη που είχε από τους άλλους, αλλά μέσα του, ήταν αποφασισμένος να πετύχει οτιδήποτε και αν γίνονταν. Άλλωστε, πάντα λέω ότι, αν εσύ δεν πιστεύεις στον εαυτό σου, τότε γιατί να πιστέψει κάποιος άλλος σε σένα.» H Franziska Gsell, Διευθύντρια Μάρκετινγκ και πρόεδρος της Επιτροπής Βιωσιμότητας της IWC Schaffhausen, προσθέτει: «Ο Tom Brady πάντα πίστευε στον εαυτό του, ξεπέρασε όλα τα εμπόδια και τελικά έκανε το όνειρο του πραγματικότητα. Η ιστορία του είναι παραδειγματική όχι μόνο για αθλητές και entrepreneurs, αλλά υπενθυμίζει σε όλους ότι αν το πάρουμε απόφαση, μέσα μας έχουμε τη δύναμη να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Το ίδιο ισχυρό μήνυμα βρίσκεται στην καρδία της IWC Schaffhausen από τότε που ο F.A. Jones ίδρυσε την εταιρεία μας, πριν από περισσότερα από 150 χρόνια. Ελπίζουμε ότι η ταινία μας θα διασκεδάσει και θα εμπνεύσει το ακροατήριο.»

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Με την ταινία «Born of a Dream: A Boy from San Mateo», η IWC ανοίγει νέους δρόμους στον τομέα του marketing, ανεβάζοντας τα παραδοσιακά εταιρικά βίντεο σε ένα εντελώς καινούργιο επίπεδο. Για τη σύνθετη παραγωγή της ταινίας καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια και χρειάστηκαν αρκετές μέρες γυρισμάτων στη Βοστόνη και το Salt Lake City των ΗΠΑ* Μπορείτε να δείτε την ταινία «Born of a Dream: A Boy from San Mateo», στο IWC.com.

*Ενημερώνουμε ότι τα γυρίσματα στις διάφορες τοποθεσίες πραγματοποιήθηκαν πριν την εφαρμογή των ταξιδιωτικών περιορισμών.