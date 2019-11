Με 5 brands συμμετέχει η Shop and Trade στην Ergo Marathon Expo

H Shop & Trade συμμετέχει με τα brands SALOMON, SUUNTO, HOKA ONE ONE, BROOKS και ODLO στην Ergo Marathon Expo 2019 (6-9/11/2019) στο γήπεδο Tae Kwon Do.

Στο περίπτερο της SALOMON, οι λάτρεις του τρεξίματος και των δραστηριοτήτων outdoor θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα νέα προϊόντα της χειμερινής και της ερχόμενης καλοκαιρινής συλλογής SALOMON, να μιλήσουν με τους ειδικούς αντιπροσώπους της εταιρείας και να συμμετέχουν σε διαγωνισμό όπου ένας τυχερός θα κερδίσει ένα γιλέκο υδροδοσίας S/LAB SENSE ULTRA SET.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα δρομικά μοντέλα της SALOMON Sonic 2 και Predict, τα νέα μοντέλα trail running Supercross και Alphacross αλλά και να δουν για πρώτη φορά από κοντά τα μοντέλα Sonic 3 και τα Vectur από τη συλλογή SS20.

Τέλος, θα έχουν τη δυνατότητα για πρώτη φορά στην Athens Marathon Expo να αποκτήσουν ρούχα και αξεσουάρ SALOMON με έκπτωση 10%.

Οι επισκέπτες στον εκθεσιακό χώρο της SUUNTO θα μπορούν να δουν από κοντά τη νέα συλλογή των ρολογιών SUUNTO 9 και SUUNTO 5 αλλά και τα υπόλοιπα μοντέλα ρολογιών outdoor & dive της SUUNTO, ηγέτιδας εταιρείας στον σχεδιασμό και την παραγωγή αθλητικών ρολογιών (sport watches) & υπολογιστών κατάδυσης (dive watches).

Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να κάνουν update τα ρολόγια τους και να συμμετέχουν σε ένα μεγάλο διαγωνισμό για ένα SUUNTO 5. Kαι αυτή τη χρονιά, θα βρίσκεται στο περίπτερό μας εκπρόσωπος της εταιρείας CHRONOTECHNICA (επίσημο service SUUNTO) τον οποίο θα μπορούν οι καταναλωτές να συμβουλευτούν για θέματα του ρολογιού τους. Τέλος, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα για πρώτη φορά να πραγματοποιήσουν αγορές από το περίπτερο της SUUNTO με έκπτωση 10%.

Στο περίπτερο της BROOKS, οι λάτρεις του τρεξίματος θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα νέα αθλητικά παπούτσια των σεζόν FW19 και SS20. Πιο συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να δοκιμάσουν σε διάδρομο αλλά και να αποκτήσουν με 10% έκπτωση τα Adrenaline GTS 19, Ghost 12 και Glycerin 17.

Παράλληλα, θα διεξάγεται μεγάλος διαγωνισμός όπου ένας τυχερός ή μία τυχερή θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει ένα Adrenaline GTS 19 ενώ με την αγορά ενός ζευγαριού Brooks θα δίνεται δώρο ένα καπέλο.

Στο περίπτερο της HOKA ONE ONE, οι λάτρεις του τρεξίματος θα έχουν επίσης την ευκαιρία να δουν από κοντά τα νέα προϊόντα των σεζόν FW19 και SS20 και συγκεκριμένα τα Rincon, Clifton 6 και τα πολυσυζητημένα Carbon X. Παράλληλα, θα διεξάγεται μεγάλος διαγωνισμός όπου ένας τυχερός ή μία τυχερή θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει ένα Rincon.

Στα μοντέλα που θα πωλούνται στο περίπτερο (Rincon, Bondi 6, Clifton 6, Mach 2), οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν 10% έκπτωση ενώ με την αγορά ενός ζευγαριού Hoka One One θα δίνεται δώρο ένα παγούρι.

Τέλος, στο περίπτερο της ODLO οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το brand και να ενημερωθούν για τις νέες τεχνολογίες που αξιοποιεί τα τελευταία χρόνια.