Σημαντικές ταλαιπωρίες και αλλαγές στον οδικό χάρτη της Αττικής περιμένουν τους οδηγούς το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Λόγω προγραμματισμένων κατασκευαστικών εργασιών τροποποίησης του Ανισόπεδου Κόμβου Μεταμόρφωσης (Κόμβος 8) στην Αττική Οδό, μπαίνει «λουκέτο» στις εξόδους προς την εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας (Α.Θ.Ε.) αποκλειστικά στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λαμία.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 20:00 το βράδυ και θα διαρκέσουν έως τις 05:00 το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου.



Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, τα οχήματα που κινούνται είτε από Μαρκόπουλο είτε από Ελευσίνα με προορισμό τη Λαμία, θα υποχρεώνονται σε έξοδο με κατεύθυνση προς Πειραιά και στη συνέχεια θα πραγματοποιούν αναστροφή.



Ειδικότερα, τα ΙΧ και ελαφρά οχήματα έως 3,5 τόνων θα κάνουν αναστροφή στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέσω της γέφυρας Βρυούλων.



Αντίθετα, τα βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων θα πρέπει να συνεχίζουν έως το ύψος του Περιστερίου στη Δυρραχίου.



Η εταιρεία έχει τοποθετήσει ειδική σήμανση και συνιστά στους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.