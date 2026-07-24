Τη συγκλονιστική μάχη που έδωσαν για να σώσουν το 2,5 ετών κορίτσι στη Χαλκιδική που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα, περιέγραψε η 20χρονη ναυαγοσώστρια Αθηνά Χορομίδου.

Μιλώντας στο thestival.gr, η ναυαγοσώστρια ανέφερε πως βρισκόταν στον δεύτερο πύργο της παραλίας σε μια απόσταση περίπου 200 μέτρων από τον κεντρικό πύργο στον οποίο βρισκόταν ο 20χρονος συνάδελφός της, Θάνος Οικονόμου.

«Δεν ξέρω ποιος έβγαλε το κοριτσάκι από τη θάλασσα. Παρόλα αυτά, ενημερώθηκε ο συνάδελφός μου για συμβάν με ένα παιδάκι και έτρεξε αμέσως και μέσω ασυρμάτου ενημέρωσε κι εμένα. Άρπαξα τα πράγματα και τη φιάλη με το οξυγόνο κι έφυγα τρέχοντας ενώ κάλεσα και το ΕΚΑΒ», είπε η 20χρονη ναυαγοσώστρια της Bayline.

Χωρίς να χάσουν λεπτό, οι δύο ναυαγοσώστες άρχισαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ στο 2,5 ετών κοριτσάκι ώσπου η μικρή άρχισε να βγάζει νερό και εμετό ανακτώντας τις αισθήσεις της.

«Έκανα ΚΑΡΠΑ στο κοριτσάκι και ο Θάνος κάλεσε το ΕΚΑΒ προκειμένου να τους πει πού ακριβώς είμαστε για να έρθουν. Κάναμε τρεις φορές ΚΑΡΠΑ και ήταν κι ένας κύριος που έκανε εμφυσήσεις στο στόμα του παιδιού και όταν πήγαμε να χορηγήσουμε απινίδωση, το κοριτσάκι άρχισε να βγάζει εμετούς και να κλαίει, οπότε ευτυχώς είδαμε ότι είναι ζωντανό και είναι καλά», περιέγραψε η ναυαγοσώστρια.

Στο σημείο βρίσκονταν και δύο εθελοντές της οργάνωσης «Kids Save Lives» που συμμετείχαν στη διάσωσή της.

«Το κοριτσάκι ήταν μπροστά στην ακτή, εκεί που σκάει το κύμα πνίγηκε. Όταν το είδαμε εμείς το είχαν βγάλει στην παραλία, ήταν παγωμένο, μελανιασμένο και με πρησμένα μάτια. Κάνουμε ό,τι κάνουμε εντελώς μηχανικά. Όλα βγαίνουν χωρίς να το σκεφτούμε. Μετά, όταν το κοριτσάκι ανέκτησε τις αισθήσεις του, χαρήκαμε πάρα πολύ κι εγώ και ο συνάδελφός μου και το πιο ωραίο ήταν όταν φεύγαμε που περπατούσαμε στην παραλία για να πάμε στους πύργους και μας χειροκροτούσαν οι λουόμενοι που σώσαμε το παιδί. Ήταν πολύ ωραίο συναίσθημα», είπε.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε γρήγορα στο συμβάν και παρέλαβε τη μικρή που αρχικώς μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο Θεσσαλονίκης όπου και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση.