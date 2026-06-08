Ένα εντυπωσιακό φωτεινό φαινόμενο που εμφανίστηκε στον νυχτερινό ουρανό της Μυκόνου έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις, τόσο μεταξύ των κατοίκων του νησιού όσο και των επισκεπτών που έγιναν μάρτυρες του ασυνήθιστου θεάματος.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από υπεύθυνο ασφαλείας καταστήματος διασκέδασης και δημοσιεύθηκε από το mykonoslive.tv, με τις εικόνες να κάνουν γρήγορα τον γύρο των κοινωνικών δικτύων.

Στο βίντεο διακρίνεται ένα ιδιαίτερα φωτεινό αντικείμενο να διασχίζει τον ουρανό, αφήνοντας πίσω του έντονη λάμψη και προκαλώντας ερωτήματα για την προέλευσή του. Η ξαφνική εμφάνισή του τράβηξε αμέσως τα βλέμματα όσων βρίσκονταν στην περιοχή, με αρκετούς να απαθανατίζουν το φαινόμενο.

Τα σενάρια για το φωτεινό φαινόμενο

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη εξήγηση για το τι ακριβώς καταγράφηκε πάνω από τη Μύκονο. Μεταξύ των πιθανών σεναρίων που συζητούνται είναι η διέλευση μετεώρου, αστεροειδούς ή ακόμη και κάποιου κομήτη, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί κάποιο από αυτά από τις αρμόδιες επιστημονικές αρχές.

Αυτό που θεωρείται βέβαιο είναι ότι το αντικείμενο παρουσίαζε ιδιαίτερα υψηλή φωτεινότητα, γεγονός που το έκανε ορατό από μεγάλη απόσταση και το μετέτρεψε σε θέμα συζήτησης μέσα σε λίγα λεπτά.

Viral το βίντεο στα social media

Οι εικόνες από το σπάνιο φαινόμενο έχουν ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να διατυπώνουν τις δικές τους θεωρίες και εκτιμήσεις για το τι ακριβώς φώτισε τον ουρανό των Κυκλάδων.

Το ενδιαφέρον παραμένει έντονο, καθώς πολλοί περιμένουν μια επίσημη επιστημονική εξήγηση που θα δώσει απαντήσεις για το εντυπωσιακό συμβάν που καταγράφηκε πάνω από τη Μύκονο.