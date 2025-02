Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και ο 2ος ακαδημαϊκός κύκλος εκπαίδευσης για το πρόγραμμα «Βασικές Αρχές Management και Αποτελεσματικής Διοίκησης για Στελέχη Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης», που πραγματοποίησε η Eurolife FFH για τους συνεργάτες της στη Βόρεια Ελλάδα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Το πρόγραμμα είναι το πρώτο του είδους που υλοποιήθηκε από ασφαλιστική εταιρεία στην Θεσσαλονίκη, γεγονός που αποδεικνύει τον πρωτοποριακό χαρακτήρα της Eurolife FFH, αλλά και τη βαρύτητα που δίνει στην εκπαίδευση και την ουσιαστική ενδυνάμωση των συνεργατών της.

Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του «Advanced Program in Management for Insurance Executives», της μακροχρόνιας πρωτοβουλίας που υλοποιεί η Eurolife FFH στο κομμάτι της εκπαίδευσης και το οποίο έχει λάβει σημαντική αποδοχή και αναγνώριση από το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς.

18 συνεργάτες, συνολικά, της εταιρείας αποφοίτησαν από τον 2ο ακαδημαϊκό κύκλο της Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη διαδικασία παρακολούθησης αλλά και τα τεστ γνώσεων πολλαπλών απαντήσεων που προϋποθέτει ο κανονισμός εκπαίδευσης και αξιολόγησης του προγράμματος “Advanced Program in Management for Insurance Executives”.

Τα στελέχη έλαβαν τη σχετική «Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης» από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς κατά τη διάρκεια της ειδικής Τελετής Αποφοίτησης. Παρόντες στην τελετή ήταν ο Κοσμήτορας –Καθηγητής κ. Νικόλαος Γεωργόπουλος, ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος, Καθηγητής κ. Δημήτριος Γεωργακέλλος, καθηγητές του προγράμματος, ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προϊόντων της Eurolife FFH, κ. Νικόλαος Δελένδας και στελέχη Πωλήσεων & Εκπαίδευσης της εταιρείας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είχε ως εισηγητές αναγνωρισμένου κύρους καθηγητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στόχο να δώσει χρήσιμα εφόδια στους συμμετέχοντες προκειμένου να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά σημαντικές προκλήσεις στο σύγχρονο και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι εκπαιδεύσεις χωρίστηκαν σε 4 διαφορετικές ενότητες συνολικής διάρκειας 16 ωρών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε δια ζώσης συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη μέσα σε ένα διήμερο του κάθε μήνα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάλυψε συνολικά τα εξής γνωστικά πεδία:

• Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Συγκρούσεων

• Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

• Στρατηγικό Management και Πληροφοριακά Συστήματα

• Κατάρτιση και Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans)

Επιπλέον, στο πλαίσιο του 2ου κύκλου εκπαίδευσης, η Eurolife FFH πραγματοποίησε και δύο ανοιχτές επιμορφωτικές ημερίδες στη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα, με περισσότερους από 110 συμμετέχοντες, εστιασμένες στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ του ασφαλιστικού κλάδου και την αξία της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας για τον ασφαλισμένο, μέσα από την επιστήμη της Στατιστικής.

Για τη Eurolife FFH αξία έχει να βρίσκεται στο πλευρό των συνεργατών της με κάθε τρόπο. Γι’ αυτό και επενδύει σταθερά και με συνέπεια σε δράσεις με στόχο την εκπαίδευση και ενδυνάμωσή τους. Μέσα από τον δεύτερο κύκλο εκπαίδευσης που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, απέδειξε την ιδιαίτερη έμφαση που δίνει στους επαγγελματίες της Βορείου Ελλάδας, επιδιώκοντας να τους προσφέρει ισχυρά, επιπλέον εφόδια, με ουσιαστικό αντίκτυπο στην επαγγελματική τους εξέλιξη και επιτυχία.