H KAFEA TERRA, 100% Ελληνική βιομηχανική εταιρεία επεξεργασίας και εμπορίας καφέ με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι απέκτησε την Πιστοποίηση Great Place to Work® (CERTIFIED by Great Place to Work®) μετά από μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas.

Η Πιστοποίηση βασίζεται κατά κύριο λόγο, στην άμεση, ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση την οποία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας σχετικά με την εμπειρία τους στο εργασιακό περιβάλλον και επικεντρώνεται σε 5 βασικούς άξονες: Αξιοπιστία, Σεβασμός, Δικαιοσύνη, Υπερηφάνεια και Συντροφικότητα.

Οι υψηλές βαθμολογίες που συγκέντρωσε η KAFEA TERRA στο σύνολό της, επιβεβαιώνουν την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνεται στην δημιουργία και διατήρηση ενός ασφαλούς, ποιοτικού εργασιακού περιβάλλοντος με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα που προάγει την αξιοκρατία, την συλλογικότητα και την εμπιστοσύνη. Επιπλέον, η διαδικασία της αξιολόγησης εκφράζει και σε πρακτικό επίπεδο την δέσμευση της KAFEA TERRA για συνεχή βελτίωση της εργασιακής καθημερινότητας και των 176 εργαζομένων της.

Ο κος Ιορδάνης Ιωσηφίδης, Managing Director της KAFEA TERRA ΑΕΒΕ, δήλωσε: «Η διάκριση αυτή είναι πολύ σημαντική και αποτελεί την επιβράβευση των διαχρονικών προσπαθειών μας για ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώπους μας που αποτελούν άλλωστε τον πυρήνα της εταιρείας μας. Στην δύσκολη αυτή περίοδο που βιώνουμε όλοι λόγω της πανδημίας, πιστεύουμε ακόμα περισσότερο πως είναι ηθική υποχρέωσή μας να βελτιώνουμε συνεχώς τις πολιτικές που ακολουθούμε, να αναδεικνύουμε τις καλές πρακτικές των εργαζομένων μας αλλά και να στεκόμαστε δίπλα τους αποτελώντας μέρος της λύσης της καθημερινότητας τους. Είμαστε περήφανοι που έχουμε όλοι μαζί δημιουργήσει ένα όμορφο περιβάλλον όπου η εμπιστοσύνη, η υπερηφάνεια και η συντροφικότητα έχουν τον καθοριστικό ρόλο».