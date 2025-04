Δισεκατομμυριούχος επενδυτής σχολιάζοντας τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την άποψη ότι ενδεχομένως έρθει κάτι χειρότερο από το Μεγάλο Κραχ του 1929.

Ο Ρέι Ντάλιο, ιδρυτής τoυ hedge fund «Bridgewater», μιλώντας στην εκπομπή «Μeet the Press» είπε: «Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σημείο λήψης αποφάσεων και πολύ κοντά στην ύφεση. Κι ανησυχώ για κάτι χειρότερο από μια ύφεση, αν δεν γίνουν οι σωστοί χειρισμοί».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα marketwatch.com, ο 75χρονος κροίσος σημείωσε ότι «μια ύφεση είναι δύο αρνητικά τρίμηνα του ΑΕΠ (…) Πάντα έχουμε τέτοια πράγματα. Αλλά εδώ έχουμε κάτι πολύ πιο βαθύ. Έχουμε μια κατάρρευση της νομισματικής τάξης. Θα αλλάξουμε τη νομισματική τάξη γιατί δεν μπορούμε να ξοδέυουμε τέτοια χρηματικά ποσά».

Ο Ντάλιο προέβη στα σχόλια αυτά στον απόηχο μιας εβδομάδας σφοδρών αναταράξεων στα χρηματιστήρια ανά την υφήλιο μετά τις δασμολογικές πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, που περιλαμβάνουν και μια αύξηση των δασμών στο 145% για την Κίνα. Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής, τόνισε επίσης ότι σημειώνονται «βαθιές αλλαγές στην εγχώρια και την παγκόσμια τάξη», συγκρίνοντας την τρέχουσα συγκυρία με εκείνη της δεκαετίας του 1930.

«Έχω μελετήσει την Ιστορία και αυτό επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Έτσι, αν κοιτάξουμε τους δασμούς, αν κοιτάξουμε το χρέος, αν κοιτάξουμε την αναδυόμενη δύναμη που αμφισβητεί την υπάρχουσα δύναμη, αν λάβουμε υπόψη μας αυτούς τους παράγοντες και εξετάσουμε αυτές τις αλλαγές στις τάξεις, τα συστήματα, είναι πολύ, πολύ ανατρεπτικές. Ο τρόπος αντιμετώπισης αυτού μπορεί να προκαλέσει κάτι πολύ χειρότερο από μια ύφεση, ή θα μπορούσε να γίνει σωστός χειρισμός», υπογράμμισε.

Και είπε ότι η τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας των ΗΠΑ είναι «σε κρίσιμη καμπή».

ICYMI: Famous investor, Ray Dalio, says that he is "worried about something worse than a recession" he continues a "breaking down of the monetary order"



