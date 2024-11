Ο Weeknd απέτισε φόρο τιμής στο εκλιπόν «είδωλό» του Κουίνσι Τζόουνς.

Ο θάνατος του θρυλικού μουσικού παραγωγού, τραγουδοποιού, συνθέτη Κουίνσι Τζόουνς σε ηλικία 91 ετών ανακοινώθηκε χθες και πλήθος μουσικών καλλιτεχνών με μηνύματα έπλεξε το εγκώμιό του.

Ο Καναδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός The Weeknd, σε μήνυμά του κοινοποίησε τον πρόλογο που έγραψε για την αυτοβιογραφία του 2022 του Κουίνσι Τζόουνς «12 Notes on Life and Creativity».

Ο Weeknd έγραψε στο X (πρώην Twitter) για την αγάπη του για τον Κουίνσι Τζόουνς: «Οι θαυμαστές μου γνωρίζουν πόσο σημαντικός ήταν ο Κουίνσι για τη μουσική μου. Μου δόθηκε η ευκαιρία να γράψω έναν πρόλογο στο βιβλίο του και προσπάθησα να αποτυπώσω τι σήμαινε για μένα ως άνθρωπο. Ας τιμήσουμε τη ζωή του σήμερα».

Στον πρόλογο που κοινοποίησε ο Καναδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός χαιρέτισε τον Κουίνσι Τζόουνς ως το «είδωλό» του και «τον λόγο για τον οποίο ασχολείται με τη μουσική».

Αναφερόμενος στον Τζόουνς ως «Q» τονίζει:«Ο Q ήταν το είδωλό μου με όλη τη σημασία της λέξης και προσπάθησα να απορροφήσω οποιεσδήποτε ιδέες για το μεγαλείο που μπορεί να έχει αφήσει πίσω του. Αισθανόμουν σαν να τον ήξερα, γιατί ουσιαστικά ήξερα τα πάντα για αυτόν και το έργο του, αλλά δεν είχαμε γνωριστεί ακόμη προσωπικά.

Το 2015, όταν ο Βίκτορ Ντράι με εξέπληξε φέρνοντας τον Q σε συναυλία μου στο Drai’s Nightclub στο Λας Βέγκας. Σχεδόν έχασα το μυαλό μου αφού άκουσα ότι το είδωλό μου καθόταν στο πλάι της σκηνής και ετοιμαζόταν να με παρακολουθήσει. Ήμουν τόσο συγκεντρωμένος στο να τον συναντήσω (ο λόγος για τον οποίο ασχολούμαι με τη μουσική εξαρχής) που μετά βίας παρατήρησα ότι υπήρχαν θαυμαστές στην άλλη πλευρά της σκηνής, που ούρλιαζαν το όνομά μου, προσπαθώντας να τραβήξουν την προσοχή μου.

«Το πρώτο πράγμα που μου είπε ο Q καθώς τον πλησίασα ήταν: “Πήγαινε στους θαυμαστές σου”. Φωτογραφήσου και υπόγραψε αυτόγραφα. Θα είμαι ακόμα εδώ και θα σε περιμένω μετά. Είναι πιο σημαντικό”. Απ’ όλα τα μαθήματα που έμαθα παρακολουθώντας τις δημόσιες συνεντεύξεις του ή ακούγοντας τις παραγωγές του για ώρες, αυτό το ένα κομμάτι της διδασκαλίας αποδείχτηκε πιο ουσιαστικό. Εκείνη τη στιγμή μου μάθαινε κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Τίποτα δεν είναι πιο πολύτιμο από τους ανθρώπους γύρω μου και το να ανταποδίδω είναι πάντα καλύτερο από το να λαμβάνω» υπογράμμισε ο Weeknd.

Προς το τέλος του προλόγου, o Weeknd επισημαίνει: «Λοιπόν Q, σ’ ευχαριστώ. Σ’ ευχαριστώ για όλα όσα μου δίδαξες δημόσια και όλα όσα μου δίδαξες με τα λόγια και τις πράξεις σου».

Ο Κουίνσι Τζόουνς συνεργάστηκε με αμέτρητους καλλιτέχνες, όπως ο Φρανκ Σινάτρα, ο Ρέι Τσαρλς και ο Μάικλ Τζάκσον, με τους οποίους έκανε την περίφημη παραγωγή των εμβληματικών άλμπουμ «Off The Wall», «Thriller» και «Bad». Το «Thriller» εξακολουθεί να είναι το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών.